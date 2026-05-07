7 maggio 2026

Il Psg è (quasi) invincibile, ma ha un solo “problema”: gli ultras. Parigi brucia dopo la vittoria con il Bayern in Champions: scontri tra tifosi e polizia, cassonetti in fiamme, 127 arresti e decine di feriti

7 maggio 2026

Parigi va a fuoco. La passione, nella notte della vittoria contro il Bayern Monaco nella semifinale di Champions League, si è tramutata in disordine. Il Psg è la squadra più forte del mondo, praticamente perfetta e (quasi) invincibile. Ha un solo “problema”, che in realtà riguarda la polizia francese: la gestione di ultras (che dentro lo stadio fanno coreografie meravigliose), tifosi e dell’ordine pubblico

Foto: Ansa

Il Psg &egrave; (quasi) invincibile, ma ha un solo &ldquo;problema&rdquo;: gli ultras. Parigi brucia dopo la vittoria con il Bayern in Champions: scontri tra tifosi e polizia, cassonetti in fiamme, 127 arresti e decine di feriti

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique è la squadra più devastante del mondo. Gioca meglio, ha le individualità perfette per il modo di giocare impostato dall’allenatore spagnolo, le stelle come Kvicha Kvaratskhelia (in aria di Pallone d’Oro) e Ousmane Dembelè (il Pallone d’Oro in carica) corrono come terzini. Il Bayern Monaco non ce l’ha fatta a ribaltare il risultato dell’andata: per il secondo anno di fila in finale di Champions League ci vanno i parigini. C’è solo una cosa che la squadra francese non riesce ad arginare: la furia e l’entusiasmo dei propri tifosi. Nella notte, quando la sentenza sul campo era stata decisa, nelle strade di Parigi si sono riversate migliaia di tifosi a piedi, in auto, con i motorini. Bandiere del Psg sventolavano ovunque, il canto dei tifosi e il botto dei petardi scandivano il ritmo intorno alla Tour Eiffel. Un entusiasmo però che presto si tramuta in violenza. Non bastano le precauzioni prese dalla polizia locale, tra zone a circolazione limitata e “cuscinetti” nelle zone intorno fino al Parco dei Principi, Place de la Concorde e gli Champs Elysées: tra ultras, tifosi e agenti si è arrivati comunque allo scontro, i più duri sui Campi Elisi. Inutile il tentativo di limitare manifestazioni e cortei fino alle 4 del mattino. La gioia, al fischio finale all’Allianz Arena, è stata più forte di qualsiasi divieto.

I tifosi del Psg dopo la vittoria in Champions contro il Bayern Monaco
I tifosi del Psg dopo la vittoria in Champions contro il Bayern Monaco Ansa

Sugli spalti sia all’andata che al ritorno abbiamo goduto di uno spettacolo impressionante tanto quanto quello visto in campo: al Parco dei Principi un “Allez Paris” ha coperto tutta la curva; in Germania si è parlato di storia, con una coreografia che raffigurava Napoleone e il messaggio: “Noi andremo a Budapest (dove si giocherà la finale, ndr) e vi spediremo a Sant’Elena”. Le cose sono andate diversamente e i parigini hanno trionfato. In città, però, la situazione è degenerata: 127 persone fermate, 11 feriti (uno grave) e 23 agenti con lievi lesioni. Il bollettino di guerra, l’ennesimo, stilato dopo i successi del Psg.

La polizia tra le strade di Parigi
La polizia tra le strade di Parigi Ansa

Era accaduto lo stesso in seguito al successo contro l’Inter (sempre all’Allianz Arena), e altre volte la gestione dell’ordine pubblico da parte della polizia francese era stata criticata. I tifosi inglesi di Newcastle e Liverpool avevano evidenziato forti criticità nella capacità dei francesi di controllare i flussi e i possibili luoghi di scontro nelle città. Saranno settimane intense. Ultras, tifosi e la Parigi del calcio è infuocata. Un’altra finale, la seconda di fila, li aspetta.

Gli Champs Elys&eacute;es controllati dalla polizia
Gli Champs Elysées controllati dalla polizia Ansa
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