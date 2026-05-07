Il Psg è (quasi) invincibile, ma ha un solo “problema”: gli ultras. Parigi brucia dopo la vittoria con il Bayern in Champions: scontri tra tifosi e polizia, cassonetti in fiamme, 127 arresti e decine di feriti

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique è la squadra più devastante del mondo. Gioca meglio, ha le individualità perfette per il modo di giocare impostato dall’allenatore spagnolo, le stelle come Kvicha Kvaratskhelia (in aria di Pallone d’Oro) e Ousmane Dembelè (il Pallone d’Oro in carica) corrono come terzini. Il Bayern Monaco non ce l’ha fatta a ribaltare il risultato dell’andata: per il secondo anno di fila in finale di Champions League ci vanno i parigini. C’è solo una cosa che la squadra francese non riesce ad arginare: la furia e l’entusiasmo dei propri tifosi. Nella notte, quando la sentenza sul campo era stata decisa, nelle strade di Parigi si sono riversate migliaia di tifosi a piedi, in auto, con i motorini. Bandiere del Psg sventolavano ovunque, il canto dei tifosi e il botto dei petardi scandivano il ritmo intorno alla Tour Eiffel. Un entusiasmo però che presto si tramuta in violenza. Non bastano le precauzioni prese dalla polizia locale, tra zone a circolazione limitata e “cuscinetti” nelle zone intorno fino al Parco dei Principi, Place de la Concorde e gli Champs Elysées: tra ultras, tifosi e agenti si è arrivati comunque allo scontro, i più duri sui Campi Elisi. Inutile il tentativo di limitare manifestazioni e cortei fino alle 4 del mattino. La gioia, al fischio finale all’Allianz Arena, è stata più forte di qualsiasi divieto.