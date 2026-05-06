L’Inter è campione d’Italia, il processo Boiocchi continua. Per capire l’omicidio bisogna scendere in Calabria: lì che reputazione avevano Ferdico e Bellebuono? E la famiglia dello Zio accetta una parte del risarcimento da due imputati

L’Inter è campione d’Italia. Il giorno dopo davanti all’aula Samp della Corte d’Assise di Milano l’atmosfera è più lenta e distesa del solito. Alle 09:30 comincia un’altra udienza del processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, ma non sarà una cosa lunga. L’avvocato Mirko Perlino ha il volto stanco, gli altri legali arrivano a pochi minuti dall’inizio e prima che arrivi la giudice Bertoja si parla anche della Serie A appena conclusa. Ultras e tifosi sui social hanno dedicato il successo proprio allo Zio: “Questo scudetto è anche per te. Vittorio Boiocchi per sempre”, scrivono. In aula ci sono le figlie e la moglie Giovanna Pisu. Verrà sentita una sola teste: Francesca Macrì, madre di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, anche lei presente in fondo alla stanza, giacca appoggiata sulle spalle e iqos. Gli imputati ancora una volta collegati dalle varie carceri: Andrea Beretta di schiena con l’inquadratura sulla nuca e il taglio dei capelli sempre uguale, Daniel D’Alessandro agitato sulla sedia con barba lunga e taglio da mohicano, Marco Ferdico seduto davanti a un banchetto su cui sono appoggiati un block notes chiuso e una bottiglietta d’acqua, Gianfranco Ferdico con la felpa, baffo della Nike a destra e logo Inter a sinistra. Infine Pietro Andrea Simoncini, gli avvocati Mirko Perlino, Jacopo Cappetta e il pm Ammendola fanno domande soprattutto su di lui. Simoncini e Francesca Macrì si conoscono da 24 anni, era sua moglie prima di cominciare una relazione con Emanuele Bruno, boss della ‘ndrina di Soriano che Macrì ha aiutato nella latitanza, reato per il quale ha patteggiato nel 2008 per favoreggiamento personale. La storia con Pietro Andrea è fatta di momenti difficili, qualche volta sono anche arrivati alle mani, cosa che ha fatto scattare denunce reciproche. Ancora prima, però, Macrì racconta che un incendio aveva distrutto la macchina di Simoncini e che Simoncini aveva dato la colpa ad Antonino Zupo, ucciso il 22 settembre 2012 a Gerocarne nell’ambito della faida tra gli Emanuele e i Loielo.