Ricomincia il processo per l’omicidio Boiocchi e Nepi è coimputato. Chi ha reperito l’arma del delitto? Beretta parla di una pistola di Franco Terlizzi (ex pugile e naufrago dell’Isola dei famosi), ma Ferdico racconta una storia diversa

Ricomincia il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Le parti compariranno domani 9 aprile in aula al Tribunale di Milano, ma è solo una formalità, perché nel frattempo è transitato in giudizio il procedimento a carico di Maurino Nepi. Inutile quindi fare due istruttorie. La Corte d’Assise, tramite la presidente Antonella Bertoja, ha notificato la nuova data ai legali degli imputati e della famiglia dello Zio: il 16 aprile verrà valutata l’eventuale riunione dei due procedimenti, quello già cominciato per Beretta e gli altri e quello di Nepi. Le cose sarebbero andate così: Andrea Beretta aveva un’idea, Marco e Gianfranco Ferdico reclutano i killer per realizzarla, ovvero Pietro Andrea Simoncini e Daniel D’Alessandro Bellebuono. Vittorio Boiocchi viene ucciso il 29 ottobre 2022 sotto casa sua per 50mila euro portati agli esecutori e a Ferdico jr in un borsone da Maurino, che infatti ora è coimputato. L’arma del delitto, invece, è stata cercata a lungo. Beretta ne ha parlato con i magistrati e ripercorrendo i fatti antecedenti all’omicidio dello Zio cita Franco Terlizzi (non indagato e non coinvolto a nessun titolo nell’inchiesta Doppia Curva e nemmeno nel processo per il delitto Boiocchi), ex concorrente dell’Isola dei famosi ed ex pugile, coinvolto in un’inchiesta su una presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e armi. Terlizzi patteggia una pena di tre anni e mezzo. Beretta e l’ex naufrago si conoscono da tempo, lavoravano all’Hollywood di Milano, hanno condiviso notti in cui succedeva di tutto, “abbiamo avuto a che fare con diversi tipi di gente, siamo stati minacciati, a volte verbalmente, a volte coi pugni, a volte coi coltelli, a volte con le armi”. Poi Beretta lascia l’impiego, Terlizzi apre una carrozzeria in zona Cormano ma ha “dei problemi”, viene arrestato con l’accusa di essere un prestanome di Davide Flachi, appartenente al clan del quartiere Comasina e figlio del boss Pepè Flachi. In quel settembre del 2022 Terlizzi è ai domiciliari. “Mi chiede un favore”, prosegue Beretta a colloquio con i pm, “se potevo andare a prendere questa pistola a casa sua a Cologno Monzese per portarla via, perché era detenuto”. “Mi sembrava” una Beretta 7.65, dice il capo ultrà. Non è sicuro. “Vado a Cologno Monzese, prendo quest’arma, me la infilo in cintola e la porto via. Dopo… è la stessa arma che abbiamo provato a Carugate, davanti a casa di Marco”. Sono i test che precedono l’omicidio Boiocchi.