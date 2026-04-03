Arriva una sentenza pesantissima per Luca Lucci: 18 anni e 8 mesi per narcotraffico. La caduta di un impero: ora cambieranno gli equilibri in curva Sud

18 anni e 8 mesi di carcere per Luca Lucci: la pena più alta è per l’ex capo ultras della curva Sud del Milan tra quelle decise dalla gup Giuliana Masci al Tribunale di Milano. Sono 23 gli imputati, giudicati con rito abbreviato, che sono accusati di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Tra giugno 2020 e marzo 2021 avrebbero spostato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. La pena più dura è quella inflitta a Lucci, ritenuto il vertice dell’organizzazione, mentre Fatjon Gjonaj, trentaduenne albanese, è stato condannato a 13 anni e 6 mesi. Per tutti gli altri sono previste pene a partire dai 3 anni. Le indagini della Dda di Milano sono state coordinate dai pm Leonardo Lesti e Rosario Ferracane. La notifica dell’ordinanza era arrivata a Lucci e ad altri sette nel dicembre 2024, quando l’ex capo ultrà, difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, era già in carcere per l’indagine Doppia Curva. Per quel procedimento è stato condannato a 10 anni in primo grado, gli stessi di Andrea Beretta, leader della curva Nord. Entrambe le tifoserie dei due versanti di San Siro sono state ritenuti delle associazioni a delinquere.
Lucci si trova in carcere insieme ad altri compagni di curva da settembre 2024, quando dopo l’omicidio di Antonio Bellocco per mano di Andrea Beretta scattano gli arresti che demoliscono le tifoserie ultrà di San Siro. In quel procedimento non si parla di droga, ma parallelamente erano già uscite notizie di altre indagini che tracciavano un ritratto diverso di Lucci. Il “Toro” aveva contatti e affari che, secondo quanto ricostruito dai magistrati, pare andasse ben oltre la curva Sud. E della sua influenza risente tutt’ora la tifoseria milanista, che non ha mai rinnegato il vecchio leader e i suoi fedelissimi, definendo “vicende private” tutte le questioni extra stadio come, oltre agli stupefacenti, i rapporti che Lucci e Islam Hagag, Alex Cologno, intrattenevano con i rapper, su tutti Emis Killa, che in un brano rilasciato di recente ha mandato un messaggio di vicinanza agli ultrà coinvolti. Questa sentenza, con ogni probabilità, cambierà ulteriormente le cose in curva.