Arriva una sentenza pesantissima per Luca Lucci: 18 anni e 8 mesi per narcotraffico. La caduta di un impero: ora cambieranno gli equilibri in curva Sud

18 anni e 8 mesi di carcere per Luca Lucci: la pena più alta è per l’ex capo ultras della curva Sud del Milan tra quelle decise dalla gup Giuliana Masci al Tribunale di Milano. Sono 23 gli imputati, giudicati con rito abbreviato, che sono accusati di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Tra giugno 2020 e marzo 2021 avrebbero spostato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. La pena più dura è quella inflitta a Lucci, ritenuto il vertice dell’organizzazione, mentre Fatjon Gjonaj, trentaduenne albanese, è stato condannato a 13 anni e 6 mesi. Per tutti gli altri sono previste pene a partire dai 3 anni. Le indagini della Dda di Milano sono state coordinate dai pm Leonardo Lesti e Rosario Ferracane. La notifica dell’ordinanza era arrivata a Lucci e ad altri sette nel dicembre 2024, quando l’ex capo ultrà, difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, era già in carcere per l’indagine Doppia Curva. Per quel procedimento è stato condannato a 10 anni in primo grado, gli stessi di Andrea Beretta, leader della curva Nord. Entrambe le tifoserie dei due versanti di San Siro sono state ritenuti delle associazioni a delinquere.