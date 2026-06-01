Delitto di Garlasco: le sit di Marchetto? Le Bozzole, la Lega, il denaro e gli strani intrecci raccontati dall'ex maresciallo e intanto Corona annuncia l'intervista con Marco Poggi

Marchetto racconta di tutto questo perché coinvolto nella vicenda in quanto condannato per aver installato abusivamente un gps sull’autovettura di Adami. Gps ceduto all’allora moglie di Adami, la zia di Andrea, Silvia Sempio che a Marchetto aveva chiesto di procurarle uno di questi gps e che poi è stato rinvenuto nell’auto dell’ex marito quando questi si trovava in compagnia del capitano Cassese. In questo caso Adami era stato costretto a fare denuncia nei confronti di Marchetto perché dentro il gps era stata da lui dimenticata una sim a lui riconducibile. Nella stessa sit, Marchetto spiega dettagliatamente la questione dell’estorsione a Don Gregorio Vitali, rettore del Santuario delle Bozzole, ad opera del “faccendiere” Flavius Savu. Il mediatore fra i due era, come già accennato, l’allora sindaco di Garlasco Pietro Farina. Don Gregorio si era rivolto tra 2014 e 2015, prima di cercare Marchetto, all’allora comandante dei Carabinieri garlaschesi, Giuseppe Moriglia, il quale una volta appresa la notizia di reato, invece di procedere con la denuncia per tentata estorsione, gli disse che se ne sarebbe occupato personalmente. Una nipote di Flavius Savu era fidanzata con Ruga Erton che Marchetto avrebbe “casualmente incontrato” e al quale, appreso della vicenda da Don Gregorio, fece alcune domande registrando le sue risposte con il suo consenso. In queste registrazioni Ruga raccontava che Moriglia si sarebbe rivolto a lui e a Savu intimando loro di smetterla di chiedere soldi a Don Gregorio. Marchetto in questa sit, però, dice di non ricordare se l’incontro con Ruga sia avvenuto prima o dopo il processo relativo alle Bozzole. Marchetto spiega poi le sue perplessità a proposito della destinazione dei soldi provenienti dal ricatto, chiedendosi se non siano effettivamente stati utilizzati, tramite il favoritismo di Farina nei confronti di Savu, all’apertura di un’impresa legata a lavori edili. Ruga, in questa registrazione, peraltro si lamenta del fatto che Moriglia avrebbe anche fatto uso di cocaina. Moriglia che, come ricorda Marchetto, è il nipote del luogotenente Silvio Sapone e “all’allora sindaco Farina era indicato essere parente di secondo grado dell’ex europarlamentare della Lega Angelo Ciocca”, attualmente indagato nell’inchiesta sulla corruzione del cosiddetto “Sistema Pavia”. Insomma, un vero e proprio groviglio bituminoso tutto da districare in cui, peraltro Fabrizio Corona sta per tornare ad immergersi con l'esclusiva intervista Marco Poggi. Staremo a vedere...