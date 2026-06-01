Tutte le bombe di Report sul calcio e lo sport italiano: il potere dei procuratori, il caso della Roma e il ruolo di Pietro Scala (uomo dei Friedkin), lo scandalo arbitropoli e la Figc

Chi aiuta chi? Chi dà l’incarico e chi lo riceve? Chiudere le porte del grande calcio ai giovani italiani è ormai una prassi. Il talento è solo un accessorio. Il principio guida è l'interesse nelle operazioni di mercato e le presunte relazioni che si creano tra il procuratore e il direttore sportivo Nel 2025 i club di Serie A hanno pagato solo di commissioni ai procuratori 250 milioni di euro. Una cifra enorme, soprattutto se confrontata con lo stato dei bilanci della massima serie italiana. Ma un flusso economico del genere serve un po’ a tutti. Lo dice anche Federico Pastorello, potentissimo agente intervistato da Autieri: se le società hanno comprato stranieri forse è perché gli conveniva. Report non cita solo Udinese e Verona. Il discorso riguarderebbe anche Roma e Lecce. Ed è proprio a Lecce che qualcosa è cambiato dell'inchiesta: a pochi giorni dalla messa in onda del servizio, il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, si è dimesso. Il nome legato a Corvino è quello di Fali Ramadani, a capo della Lian Sports Group. Ramadani è uno dei procuratori e intermediari di calcio più influenti a livello internazionale. Il suo nome era già stato inserito in un’indagine per evasione fiscale della Procura di Milano, ma il procedimento si è concluso con un'assoluzione nel 2025. Corvino aveva concluso molte operazioni con l'agente Ramadani sia come rappresentante del Lecce sia della Fiorentina. Nel 2018, quando Pantaleo Corvino era direttore generale della Viola, il 40% delle commissioni versate agli agenti finisce all'agenzia che fa riferimento a Ramadani. E poi ci sarebbe stato un pagamento diretto: nel 2019, l'agente bonifica 350mila euro sulla società Corvino Management controllata dal figlio di Corvino. Interpellato sul tema, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha dichiarato che “ci sta che un direttore sportivo abbia dei contatti con cui ha una maggiore fiducia”, la cosa importante è che questi rapporti portino dei benefici al club. Pantaleo Corvino ha risposto alle anticipazioni dell'inchiesta attraverso una nota diffusa dall'Ansa, prima della messa in onda: “Sono costretto a precisare rispetto ad alcune ricostruzioni prive di profondità e contenuti. I miei rapporti con i procuratori, qualsiasi procuratore, sono stati solo in funzione dei migliori risultati a favore dei club che, durante il mio lungo percorso, ho rappresentato. La mia storia parla chiaro, sintetizzata da enormi plusvalenze che hanno dato linfa e sicurezza alle società in cui ho lavorato. Ci sono fatti e parole. Ma questa precisazione diventa doverosa prima che superficiali ricostruzioni possano dar vita a equivoci e allusioni”.