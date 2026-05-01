Infantino smentisce Zampolli sull’Italia ai Mondiali (“L’Iran ci sarà”) e si umilia al congresso Fifa: Israele e Palestina non si stringono la mano. Il “king of soccer” voleva essere Bill Clinton?

Al congresso Fifa in Canada Infantino ha cancellato ogni speranza per noi che non entreremo: “Certo, l’Iran parteciperà alla Coppa del Mondo Fifa 2026 e, naturalmente, giocherà negli Stati Uniti d’America. E il motivo è molto semplice, cari amici: dobbiamo unire, dobbiamo avvicinare le persone”. Donald Trump poco dopo ha aggiunto: “Gianni è fantastico e se lo ha detto lui credo che si debba lasciarli giocare”. Se lo dice Gianni no problem: la geopolitica passa anche dal soccer. Cari amici palestinesi e israeliani, perché non stringersi la mano? Infantino voleva passare alla storia, trasformarsi nel Bill Clinton di questo secolo, che nel 1993 fece incontrare Rabin e Arafat nel giardino della Casa Bianca per la firma degli accordi di Oslo, e restituire al mondo un’immagine potente: grazie al calcio, Israele e Palestina si scambiano un segno di pace. Gli eventi superano la volontà. Il genocidio va avanti silenzioso e il Mondiale più controverso di sempre si avvicina.