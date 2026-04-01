Basta parlare dei “bambini che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali”: la verità è che loro stanno bene pure senza la nazionale di calcio

Sono ore, giorni, settimane in cui, sui social e non solo, passa un messaggio: “Pensiamo ai bambini che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali”. Come se non bastasse l’amarezza della sconfitta, il naufragio di un progetto tecnico e di una disciplina che prima era gloriosa e ora è da rottamare. Gennaro Gattuso non ce l’ha fatta: l’Italia è stata eliminata dalla Bosnia. Lo stadio Bilino Polje è la cornice dell’insuccesso. I bosniaci hanno vinto su tutti i fronti: della sportività (con i tifosi che hanno applaudito anche i nostri prima del fischio d’inizio), della voglia, delle scelte. La più tremenda delle decisioni l’ha presa Alessandro Bastoni quando è entrato in scivolata e si è preso un cartellino rosso che ha indirizzato la partita. Parlare solo dell’errore dell’interista, però, non basta. Per fortuna sono in molti a condividere il sentimento: il calcio italiano va ricostruito da zero, Bastoni non può essere l’unico responsabile. I bambini, dicevamo. Parliamo di sport: o si vince o si perde. Le emozioni ci sono sempre, in un caso o nell’altro. I bambini smetteranno comunque di viverle? Ovviamente no. Eppure sembra che vedere l’Italia del calcio a un Mondiale sia un momento pedagogico necessario: senza la fase finale del torneo internazionale più importante il patrimonio emotivo dei più piccoli è monco. Ma le cose stanno cambiando.