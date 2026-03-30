Chi sono i terribili supporter della Bosnia BH Fanaticos? E gli Ultras Italia sono pronti al confronto nei playoff Mondiali? Sugli spalti i bosniaci vogliono divorare gli azzurri

I Fanaticos contano un numero maggiore. Saranno in casa, affiancati dai tifosi locali, ben organizzati e anche loro numerosi. Le tribune sono a pochi metri dal rettangolo di gioco. Tra campo e spalti non c’è soluzione di continuità. Ogni urlo (e ogni sputo) arriva direttamente in faccia agli avversari. Gli Ultras Italia, invece, saranno pochi, circa in 500. Del resto le centinaia di chilometri che separano l’Italia da Zenica non aiutano. La struttura dei Ragazzi del Tricolore, però, non è paragonabile a quella dei Fanaticos. I bosniaci seguono la nazionale in vari sport, non solo calcio. È un gruppo che durante le trasferte si è già fatto notare. Pure in Italia: centinaia di supporter si erano riversati nelle strade di Torino per la gara tra Italia e Bosnia valida per l’Europeo del 2020. In quell’occasione erano state viste anche bandiere e simboli dei Maniacs 1987, ultras dello FK Željezničar Sarajevo. Sui social, quando alcuni media sembravano sorpresi della forza dei Fanaticos e dei Maniacs, molti avevano sottolineato che gli ultras bosniaci sono noti da anni. Anche la curva del Celik Zenica ha una storia riconosciuta oltre i confini nazionali. Edin Dzeko e compagni vogliono divorarsi l’Italia. Sugli spalti i tifosi condividono la stessa intenzione.