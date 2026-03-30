Davide Valsecchi a MOW a tutta su Kimi Antonelli: “Ha grandi possibilità per il Mondiale, il suo talento non l’abbiamo ancora visto tutto. Russell? Per lui adesso sono caz*i”

Qualche mese fa ci avevi detto che i giovani avrebbero potuto approfittare del cambio di regolamenti. Antonelli sembra lo stia facendo alla grande…

“Ha un’occasione gigantesca. Dal punto di vista tecnico è cambiata la macchina: per essere più efficace e più veloce devi sfruttare meglio degli altri la potenza extra che ti arriva dalla batteria, che vale la metà della potenza totale. E visto che hai questa extra potenza da utilizzare per un tot di tempo nel giro, la cosa più conveniente e più efficace è utilizzarla a basse velocità. È cambiato lo stile di guida perché, se in passato tutto era improntato sul centro curva, facendo scendere la velocità minima e poi andando il prima possibile sul gas, ora è il contrario. Se fai scendere troppo la velocità minima devi utilizzare più batteria per correggere e durante il giro te ne resta meno.

Tra i giovani dico che c’è chi ha più talento degli altri, e ora chi sta venendo fuori alla grande è Antonelli, che veramente questa occasione la sta sfruttando benissimo”.

Qual è stato il messaggio più forte che ha lanciato Antonelli in Giappone?

“L’aver battuto George in qualifica. Quando sei in testa e vai forte, ma la tua macchina è un pelo superiore, non è la parte più difficile. Fare la pole e stare tre decimi sopra il tuo compagno di squadra, quella è un’altra cosa. In Cina Russell era stato sfortunato perché un tentativo aveva avuto un problema tecnico; stavolta, invece, erano dentro pari. L’ha battuto in termini di velocità pura e ne ha avuta indiscutibilmente di più tutto il weekend. L’anno scorso ha fatto vedere a sprazzi di avere un talento incredibile, nonostante qualche difficoltà. Ci sta, quando sei giovane voli ma fai anche fatica a concretizzare. Adesso, però, ha capito i dettagli, è diventato più sicuro, più forte di testa e i risultati aiutano. Questo va alla prossima gara dopo la sosta e dice: ‘Metto giù la macchina e posso dargli due decimi, l’ho già fatto l’altro giorno’. E può essere un casino”.

Secondo te, quanto può incidere all’interno del box il fatto che Kimi sia in primis una scommessa di Toto Wolff? Quando vince, Toto esulta come non mai

“È quello che ho percepito anch’io. È molto più duro con Russell rispetto all’atteggiamento che ha con Antonelli. Ed è meglio per noi, no? Di Kimi sembra più entusiasta rispetto a George. E poi lo dimostra anche la storia: Russell arriva in F1 da dominatore perché vinse la F3 e la F2 di seguito, ma Toto lo relegò in Williams 3 anni. Quando Hamilton fu assente per Covid e Russell lo sostituì, rischiò di vincere al debutto con Mercedes ma loro fecero una puttan*ta ai box, una roba assurda per un team che stava stravincendo tutto. Lo fecero “marcire” in Williams 3 anni per poi scoprire di avere un gioiellino. Appena salì in Mercedes, batté subito Hamilton”.

“Kimi, invece, l’ha promosso contro tutto e tutti già da giovanissimo. Forse, l’ha fatto addirittura con un anno di anticipo. Quando ha fatto le libere a Monza e si è schiantato, il giorno dopo l’ha ufficializzato in F1, sembrava assurdo. L’anno scorso, quando ha faticato, ha sempre detto: ‘Tanto è un periodo di apprendimento, l’anno importante è il prossimo’. Caz*o, c’aveva ragione lui. Tutti noi: ‘Ah, era troppo giovane, balle varie’. E chi se ne frega? Tanto nell’ottica del team lui diceva: ‘A me quest’anno non frega niente, sto facendo un motorone per vincere l’anno prossimo’”.

Scommessa vinta, quindi…

“L’anno scorso ha fatto vedere alcuni lampi di talento eccezionale. Però, nell’ottica del team, Wolff ha messo a sedere tutti quanti. Ha scommesso e alla terza gara del campionato 2026 sta stravincendo. Forse, è anche per quello che è orgoglioso. In pochi, anzi nessun altro, avrebbe fatto una cosa del genere. E intanto è in testa al mondiale, ha avuto ragione lui. È proprio bravo quell’uomo lì. È il motivo per il quale vince così tanti mondiali, è così ricco, così famoso e così riconosciuto nel suo lavoro. È un vincente, ha le sensazioni giuste”.