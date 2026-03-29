Le lamentele di George Russell, che a Suzuka perde gara e testa del mondiale: “Problemi tutti dalla mia parte, è frustrante”. Forse, però, si è dimenticato la cosa più importante

È vero, non sono stati i 53 giri più fortunati della carriera di Russell, specie dopo la Safety Car entrata in pista per l’incidente di Oliver Bearman, e George non manca di sottolinearlo: “Nel corso dell’anno a volte ti gira bene, altre volte male. È fastidioso non essere riuscito a salire sul podio perché alla ripartenza dietro la Safety Car non sono riuscito a ricaricare la batteria e sono stato superato da Lewis. Dopodiché ho avuto un altro problema, sempre con la batteria, quand’ero in lotta con Charles”.

Un attimo dopo, però, ecco che inizia quel lamento che spesso lo vede protagonista: “È ancora molto presto e bisogna commettere gli errori per poter imparare, ma al momento tutti i problemi sembrano arrivare dalla mia parte ed è abbastanza frustrante. Mi è mancata velocità? Non direi. Se non ci fosse stata quella differenza sul giro secco magari avremmo vinto la gara e sarebbe stata un’altra conversazione. Non ho molto altro da dire”.

Senza Safety Car la gara sarebbe potuta andare diversamente, sì, ma la sfortuna non è tutto. E a smentire Russell è proprio il passaggio sulle qualifiche, chiuse in seconda posizione ma pagando tre decimi dal compagno di squadra. La verità è che, seppur sia stato più fortunato, a Suzuka Antonelli era imprendibile, mentre Russell ha faticato più del previsto.