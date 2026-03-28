Sky is not the limit! Vicky Piria torna a correre con Ferrari nel Campionato Italiano GT Sprint

Tv e macchine veloci. Il binomio perfetto per Vittoria 'Vicky' Piria, che in questa stagione tornerà a correre nel Campionato Italiano GT Sprint. Una nuova sfida per una pilota di altissimo livello, con trascorsi in GT3, W series e Campionato Italiano GT, dove ha già raccolto un secondo posto nel 2023. Ora, la pilota milanese è diventata però nota al grande pubblico grazie al suo ruolo di commentatrice tecnica della F1 per Sky Sport a fianco di Davide Camicioli. Una nuova sfida con un solo grande obiettivo: andare a caccia delle posizioni che contano nel più importante campionato per macchine GT nel contesto italiano. Non è una semplice comparsata quella di Piria, che non correrà con una macchina qualunque. Una Ferrari 296 Challenge. Livrea rosa shocking e propulsore 3.0 V6 biturbo da 700 CV per attaccare l'asfalto del campionato. Ad affiancarla Giacomo Ghermandi nell'equipaggio 203 della Scuderia Ghermandi by Zanasi Racing per la stagione 2026, uno dei quattro schierati dal team di Maranello. “Poter effettuare il salto nel Campionato Italiano GT rappresenta una svolta nella mia carriera ed anche un grande motivo d’orgoglio” ha dichiarato Ghermandi, pilota bolognese fondatore della stessa scuderia. Un progetto ambizioso che consolida il sodalizio fra la Scuderia Ghermandi e il team di Marco Zanasi dopo l'esperienza maturata nelle scorse stagioni nell’ambito delle competizioni TCR. “Saremo presenti al via del Campionato Italiano Gran Turismo nella serie Sprint con quattro Ferrari 296 Challenge, tra cui quella affidata ad una coppia di sicuro spessore come quella formata da Giacomo Ghermandi e Vicky Piria” dice invece Marco Zanasi, patron di Zanasi Racing. “L’obiettivo sarà quello di lottare per la vittoria in un contesto altamente competitivo, nel quale intendiamo distinguerci per un progetto costruito attorno a pilastri quali professionalità e competenza tecnica, spirito competitivo, entertainment e ospitalità”.