Ferrari, dramma a Suzuka? Hamilton durissimo sulla SF-26, Leclerc parla di frustrazione. E Vasseur fa ripartire il vecchio disco: “Da Miami inizia un altro campionato”

La Ferrari a Suzuka sta faticando, molto più di quanto previsto. E infatti, al termine delle qualifiche, davanti alle due SF-26 non ci sono solo le due Mercedes di Antonelli e Russell, ma anche la McLaren di Oscar Piastri. Per certi versi è una delusione, soprattutto visto quanto successo tra Melbourne e Shanghai: la Scuderia era dietro alle Frecce d’Argento, ma ampiamente davanti ai papaya, che in Giappone però hanno fatto uno step pur non portando aggiornamenti.

Fin qui, in pista la vettura ha faticato a trovare il giusto bilanciamento, coi piloti costretti a ricorrere agli extra. E se Leclerc ci ha messo una mezza pezza, finendo quarto con un giro che fino alla curva Spoon era monstre, Hamilton non è riuscito a fare lo stesso.

Sesto al termine del Q3, ma soprattutto staccato di poco meno di otto decimi da Antonelli. Arrivato nel paddock stavolta è deluso, tant’è che nel commentare quanto successo ci va giù pesante: “Non si può dare tutta la colpa solo al motore”, ha dichiarato a Sky Sport F1. Sicuramente l’erogazione della potenza determina una grande parte del tempo. Loro [Mercedes], però, sono molto veloci anche nel primo settore e questo significa che le nostre prestazioni sono al di sotto anche a livello di macchina, per cui dobbiamo recuperare un divario enorme per potercela giocare”. Parole dure, pur affermate con educazione.