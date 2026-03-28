Antonelli magico a Suzuka, distrugge Russell e si prende la F1: “Avrò le farfalle nello stomaco, ma sono nella miglior posizione possibile”. Poi McLaren e Leclerc che salva Ferrari

Una volta sceso dalla W17, poi, parla chiaro: “Sicuramente questa pole è stata più bella di quella in Cina”, spiega a Sky Sport F1 riflettendo su quanto fatto. Mi sono sentito bene in macchina anche se il primo run in Q1 non è stato un granché, c’era vento più intenso e la macchina era più difficile da guidare. Ho cercato di adattarmi il più possibile e alla fine siamo stati veloci. Il primo giro in Q3 era buono, nel secondo ho sbagliato ed è un peccato perché si poteva migliorare ancora”.

Poco importa perché, alla fine, davanti a tutti c’è la sua Mercedes. Fin qui è stato un fine settimana costruito giro dopo giro e non più mostrando la propria velocità solo a sprazzi, quasi casuali. Ed è proprio Antonelli a raccontarlo: “Cosa c’è dietro la pole? Aver iniziato bene in FP1, aver migliorato in tutte le sessioni senza fare errori. Quando fai tre sessioni pulite ti aiuta tanto, com’è successo in Cina. Questa è stata la chiave finora, ma c’è ancora da migliorare. Siamo sulla strada giusta”.

Un attimo dopo, ma sempre con la stessa lucidità, la concentrazione passa alla gara. Servirà partire bene, poi fare tutto il resto: “Domani avrò una consapevolezza diversa, soprattutto in partenza perché prima della Cina non ne avevo fatta una decente. Sarò un po’ più tranquillo, anche se avrò le farfalle nello stomaco. Sono nella miglior posizione possibile, cercherò di fare una partenza pulita, senza strafare, poi speriamo di essere primi in curva uno. Cercherò di avere un buon passo”.