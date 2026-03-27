La Pasqua della MotoGP è al COTA: Marc Marquez è risorto (per chi lo aveva già crocifisso) nel venerdì di Austin (con cinque italiani in top10)

Chi ha provato a rendere la vita difficilissima sia a Marc Marquez che a Ai Ogura è stato Fabio Di Giannantonio, pulitissimo in sella alla Desmosedici e con un T4 nel polso destro che dice tantissimo sullo stato di forma del pilota romano e sul feeling che è riuscito a trovare con la nuova Ducati. Dietro al pilota romano il vincitore dei primi due GP del 2026, Marco Bezzecchi, seguito da Alex Marquez, da un Pedro Acosta che ancora una volta ha fatto miracoli con la KTM e da Jorge Martìn, sempre più a suo agio con l’Aprilia.

“Non è più una MotoGP ma la moto con cui mi diverto – ha detto Di Giannantonio - Ducati e il team ci mettono tutto l'impegno del mondo e quando la moto va così bene bisogna dare merito. Normale che da un anno ci siano differenze. Le lotte con Marquez? Io mi sento sempre piccolo tra i grandi. Marc è un grande, uno dei campioni più forti della storia. Io mi sento molto più piccolo perché ho vinto molto meno. A livello del Fabio sognatore è bello, ma bisogna essere professionisti e normalizzare tutto. Da lunedì mi sono subito concentrato su lavorare e migliorare".