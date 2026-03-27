Brock Lesnar, mangiagli il cuore. La Bestia torna a Wrestlemania contro Oba Femi per sfamare i suoi figli

La leggenda di Brock Lesnar si avvicina al suo capitolo finale, di nuovo. Per l’ennesima volta, la sua carriera ha sfidato ogni previsione. La storia fra il lottatore e la WWE sembrava essersi conclusa nell'agosto del 2023. Con l'ultimo match contro Cody Rhodes e poi la rottura con la WWE. Lesnar era infatti stato coinvolto nell'azione legale presentata dall´ex dipendente WWE Janel Grant contro Vince McMahon e per lui era arrivata la damnatio memoriae: con la sua immagine sparita dalla sigla di apertura, della copertina del videogioco WWE 2K24 e da tutti gli altri media della WWE. Lo stesso Lesnar, dal canto suo, non sembrava intenzionato a tornare a combattere alla soglia dei cinquanta anni. La sua carriera nel wrestling sembrava finita, ma il destino ha avuto altri piani. La Bestia Incarnata è riemersa dall'ombra a sorpresa a Summerslam 2025, al termine del main event tra Cody Rhodes e John Cena. E adesso, la Bestia tornerà di nuovo sul ring. Come era già stato preannunciato infatti, affronterà Oba Femi a Las Vegas per WrestleMania 42, nella card più importante dell'anno. Una sfida fra giganti. Un match che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella carriera di entrambi e nel futuro della WWE. Un passaggio di consegne oppure una prova di forza di Lesnar. Femi è una delle stelle emergenti della WWE, passato da pochissimo dal roster di NXT a quello principale, e la federazione potrebbe spingere una sua vittoria per legittimarlo definitivamente come il futuro del franchise. Per lui sarà la prima vera prova da protagonista, un’occasione per misurarsi con una leggenda e scrivere il suo nome nella storia.
Ritorno sì, ma niente di serio. Il comeback di Lesnar ha infatti motivazioni terribilmente concrete. Al podcast “Spittin Chiclets” ha rotto il silenzio tornando a parlare del suo ritorno: "Sono tornato a lavorare per poter mantenere i miei figli. Dovreste vedere il mio conto della spesa”. Niente sogni di gloria quindi, ma il caro-vita che colpisce anche la Bestia Incarnata, e le bollette non guardano le cinture e la legacy. Lesnar poi, aggiunge che il suo ritorno in WWE potrebbe non durare a lungo: “Avevo lasciato la compagnia anni fa, e sono grato di essere tornato qui per un breve periodo, quindi, sono davvero grato per tutte le opportunità che ho avuto nella mia vita”. Sotto i riflettori, però, Brock è pronto a fare ciò che sa fare meglio: distruggere, dominare, impressionare. Oba Femi, giovane e agguerrito, sa che non sarà un match facile. Ma proprio questo renderà lo scontro ancora più epico. La Bestia è tornata ed ora la caccia è aperta, ma non per le vittorie, per sfamare i suoi figli.