Brock Lesnar, mangiagli il cuore. La Bestia torna a Wrestlemania contro Oba Femi per sfamare i suoi figli

La leggenda di Brock Lesnar si avvicina al suo capitolo finale, di nuovo. Per l’ennesima volta, la sua carriera ha sfidato ogni previsione. La storia fra il lottatore e la WWE sembrava essersi conclusa nell'agosto del 2023. Con l'ultimo match contro Cody Rhodes e poi la rottura con la WWE. Lesnar era infatti stato coinvolto nell'azione legale presentata dall´ex dipendente WWE Janel Grant contro Vince McMahon e per lui era arrivata la damnatio memoriae: con la sua immagine sparita dalla sigla di apertura, della copertina del videogioco WWE 2K24 e da tutti gli altri media della WWE. Lo stesso Lesnar, dal canto suo, non sembrava intenzionato a tornare a combattere alla soglia dei cinquanta anni. La sua carriera nel wrestling sembrava finita, ma il destino ha avuto altri piani. La Bestia Incarnata è riemersa dall'ombra a sorpresa a Summerslam 2025, al termine del main event tra Cody Rhodes e John Cena. E adesso, la Bestia tornerà di nuovo sul ring. Come era già stato preannunciato infatti, affronterà Oba Femi a Las Vegas per WrestleMania 42, nella card più importante dell'anno. Una sfida fra giganti. Un match che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella carriera di entrambi e nel futuro della WWE. Un passaggio di consegne oppure una prova di forza di Lesnar. Femi è una delle stelle emergenti della WWE, passato da pochissimo dal roster di NXT a quello principale, e la federazione potrebbe spingere una sua vittoria per legittimarlo definitivamente come il futuro del franchise. Per lui sarà la prima vera prova da protagonista, un’occasione per misurarsi con una leggenda e scrivere il suo nome nella storia.