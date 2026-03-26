La F1 cambia le regole in qualifica a Suzuka e Charles Leclerc le boccia seduta stante: “Vogliamo spingere”. E Max Verstappen sfancula un giornalista

Il focus di Charles, infatti, è sul modo in cui i piloti hanno affrontato le qualifiche finora: “Nelle prime due gare si è trattato più di gestire tutto nel modo giusto che di spingere al limite, com’eravamo abituati a fare negli anni passati. C’è ancora del lavoro di messa a punto da fare - ammette -, ma non credo che questo cambiamento sarà decisivo per questo weekend”.

Le soluzioni a questo problema potrebbero essere molteplici, ma Leclerc rimane vago: “Preferisco non entrare troppo nei dettagli perché è tutto molto complesso e ci sono tantissimi piccoli aspetti su cui si può intervenire”.

Poi, riflettendo sul nuovo regolamento e sulle tensioni che finora ci sono state, aggiunge: “Quando ci sono questo tipo di cambiamenti, ognuno cerca di guardare ai propri interessi. Ciò che conta è trovare una soluzione che ci permetta di spingere al massimo, è questo che amo di questo sport, quando arrivi in Q3 e hai la massima pressione per dare il meglio in quel momento, cercando di fare qualcosa in più rispetto a prima”.

Al momento, però, questo non è possibile: “Ogni volta che provi qualcosa di diverso la macchina cerca di adattarsi e finisce per farti perdere più di quanto guadagni”, continua Charles. “Credo che questo sia il problema principale oggi. Le soluzioni sono estremamente complesse, ma so che tutti ci stanno lavorando. Spero che riusciremo a trovarne una molto presto”.