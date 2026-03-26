Lewis Hamilton Tokyo Drift edition: ma l’avete visto quest’uomo al raduno notturno di supercar in Giappone con una Ferrari F40?

Offtrack terminato, ora tocca alla pista. E Hamilton lo sa bene: dopo il buon inizio di stagione il podio della Cina ha restituito il sorriso, ma non ha cambiato le gerarchie in pista. Nel giovedì dedicato alle attività media Sir Lewis non ci ha girato intorno, mantenendo quanto più possibile i piedi per terra: “Ho appena ottenuto il primo podio dopo un lungo inseguimento, dunque non esagererei con le aspettative”, ha spiegato ai media presenti in circuito. “Dobbiamo continuare passo dopo passo nel nostro processo di crescita”.

Il riferimento è alla Mercedes, che resta la vettura migliore in griglia. Nei due appuntamenti precedenti, a Melbourne e Shanghai, il gap in qualifica è stato pesante, mentre in gara la situazione è migliorata ma non abbastanza per far sì che la Scuderia fosse una minaccia per le Frecce d’Argento. E Hamilton, infatti, in Giappone ha parlato chiaro: “C’è un divario chiaro che dobbiamo colmare”.