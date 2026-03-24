“Dovrebbe stare zitto e guidare”: dal passato della F1 un duro attacco a Max Verstappen, ma l’olandese ha davvero torto quando critica il circus?

Max Verstappen non è mai stato uno che si trattiene. Lo ha dimostrato parlando dell’espansione del calendario, delle gare sprint, di tutto ciò che della F1 moderna non gli piace. Adesso lo sta facendo con le nuove monoposto 2026, che ha definito “anti-racing” e una “barzelletta”. E come spesso accade quando Verstappen parla, il paddock si divide.

Da una parte c’è chi lo segue. Diversi piloti hanno appoggiato le sue lamentele, riconoscendo che le nuove vetture impongono una guida radicalmente diversa, fatta di gestione dell’energia elettrica e tattiche di risparmio che non si erano mai viste in F1 nonostante l’azione in pista sia a tratti divertente. E poi c’è Johnny Herbert, figura notissima del paddock, che ha usato parole decisamente dirette nei confronti dell’olandese: “Dovrebbe stare zitto e guidare”.