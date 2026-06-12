Dio salvi Roberto Mancini: ode al traditore che torna in Italia da ct della Nazionale. E chi non lo vuole se ne faccia una ragione: la verità è che siamo un popolo di finti santi e maledetti ingrati

Ode al Traditore. Perché siamo un popolo di finti santi e maledetti ingrati. Ingrati, moralisti e irrimediabilmente provinciali. Siamo il Paese del melodramma, la patria che non perdona il successo e adora il martirio. Dio salvi Roberto Mancini. Ammiriamo il tuo portamento da dandy, la tua intelligenza spregiudicata e ti chiediamo scusa. Sta per tornare lunico alchimista prestato al calcio di questo millennio; invece di giubilarlo, lo si rogna, lo si infama’. Rimpiangono Baldini, Allegri, Cecco Beppe e quando cera Lui i palloni arrivavano in orario. Fascisti dentro, sia a destra che a sinistra. Da un Paese a forma di scarpa cosa puoi aspettarti? Rigettare Roberto Mancini è da stupidi. Noi siamo puri. Noi siamo il popolo che dimentica che quest’uomo ci ha regalato un Europeo nel 2021. E non un Europeo qualsiasi: lo ha vinto senza attaccanti. Un miracolo laico che avrebbe dovuto garantirgli l'immunità diplomatica e una statua equestre in ogni piazza dItalia. Il volgo lo detesta, a parole sui social, ma tra un po’ si trastullerà il birigonzo, come quella notte del 2021 a Wembley. Lo hanno marchiato con la lettera scarlatta del traditore solo perché ha osato fare la cosa più umana, logica e, sì, fottutamente capitalistica del mondo: prendere i soldi e scappare. Era morto il suo migliore amico e grande campione, anima accompagnatrice di quella folle Nazionale. Non solo il lutto, ma anche l'avere a che fare con gli intrighi del palazzo, coi giornalisti venduti ai procuratori che gli rinfacciavano di avere il coraggio di scegliere Retegui, Gnonto, Pafundi.’’