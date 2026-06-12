Perché Drake non è stato invitato alla cerimonia d’apertura dei mondiali in Canada? C’è chi parla di soldi e chi di Kendrick Lamar

E se invece c’entrasse il dissing con Kendrick Lamar del 2024? Su La riserva podcast ipotizzano ironicamente sul fatto. Vero che sono passati due anni, ma i versi di Not like us non sono ancora andati in prescrizione. E in un evento mediatico così risonante come i mondiali, una polemica del genere forse potrebbe creare dei problemi.

Le accuse di Lamar, infatti, andavano oltre un semplice dissing tra colossi. “I hear you like 'em young” (“Ho sentito che ti piacciono giovani”) e in modo ancora più incisivo lo aveva definito “ped*filo certificato”. Tanto che Drake aveva disertato le accuse rispondendo al dissing di Lamar in The Heart Part 6 e accusandolo a sua volta di violenza domestica.

Il dissing aveva coinvolto anche il grande potere della discografia. Drake, infatti, aveva pure intentato un’accusa contro Universal Music Group (etichetta discografica di entrambi gli artisti), accusandola di aver volutamente proposto un brano diffamatorio come Not like us. Anche perché le strofe di Lamar avrebbero danneggiato la reputazione di Drake e causato problemi di sicurezza, tra cui una sparatoria avvenuta proprio nei pressi della sua abitazione a Toronto.

Insomma, non scaramucce da poco.

Eppure, nell’ottobre del 2025, un giudice federale di New York ha respinto le accuse di Drake, asserendo che il testo di Lamar fosse da considerare un legittimo atto artistico e i versi “un’iperbole” che rientra nella libertà d’espressione. E menomale. Pensate se per ogni insulto i rapper venissero trascinati in tribunale. Ci perderemmo quell’eccitante sfida urban che è il dissing.

La vicenda si considera legalmente chiusa, ma questo mancato invito da parte della federazione canadese solleva qualche sospetto che questo diverbio acceso possa c’entrarci qualcosa.

Resta che al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che le scelte artistiche della cerimonia canadese siano legate a dinamiche personali o a rivalità musicali. Le federazioni e gli organizzatori, infatti, non hanno rilasciato dichiarazioni che motivino l’assenza di Drake né tantomeno collegamenti con vicende extra-musicali.

Dalla scelta degli artisti sembra chiaro che la selezione abbia seguito criteri di varietà stilistica e rappresentanza generazionale, puntando su nomi capaci di raccontare diverse sfumature della musica canadese contemporanea. Una scelta che avrebbe benissimo potuto contemplare anche Drake.

Ma per quanto non siano rese note le ragioni della sua assenza, è difficile credere che si tratti di una casualità. Nel frattempo l’assenza di Drake ha già acceso il dibattito. E probabilmente continuerà a farlo ancora per molto, alimentando nuove ipotesi e teorie.

Nel frattempo, tra l’assenza di Drake e l’egemonia di Shakira, a dominare la scena musicale di questo mondiale calcistico è Dubioza Kolektiv, con la sua hit zingarissima I Am from Bosnia - Take Me to America. La hit bosniaca che si candida a diventare il vero inno del mondiale in Nord America: alla faccia di polemiche e grandi nomi!