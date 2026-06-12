Cara Chiara Ferragni, altro che Netflix e il rifiuto a Ballando e The Traitors: se vuoi tornare grande, non ti rimane che farti massacrare “selvaggiamente” all' Isola

Se uno la sa usare, nient emeglio della televisone, lava via le colpe. Col vittimismo giusto, la lacrima giusta, l'omissione tattica, si può rovesciare la narrazione: ma bisogna rischiare di esserne parte attiva. A volte, basta un qualsiasi moto caratteriale. E no, non sarà una docu serie a riuscire nell’obiettivo, perché qua ci vuole la tv, quella popolare. Perché la docu serie da piattaforma serve per dare la propria versione dei fatti su beneficenza, pandoro e processo: ma quello non è più il punto da tempo; il punto è che anche la persona Chiara Ferragni ne è uscita distrutta. Siccome sulla persona, quantomeno sul personaggio pubblico, si basava l’intera macchina da soldi, è la reputazione che bisogna recuperare. Essendo stato basato tutto sul personal branding, non si può prescindere dalla persona per tornare ad essere “la” Ferragni.

Fabio D’Amato si è fatto ospitare nel podcast Vale Tutto; la sua ex assistita aveva due opportunità altrettanto ghiotte. Il colpaccio però, proprio sulle orme del fu amico, sarebbe stato un altro: Ferragni, alza il telefono, chiama Mediaset e fatti spedire subito all’Isola. In un colpo solo, agli occhi dell’opinione pubblica: il coraggio di affrontare la conduttrice, la curiosità di vedervi insieme nello stesso programma e la pena per le privazioni patite durante le registrazioni; poi un paio di confessionali su quanto ti manchino i bambini lì nelle Filippine, un altro paio su Fedez che ti ha mollato nel momento del bisogno, e il gioco è fatto. Magari pure un paio di battibecchi con la padrona di casa, ché qualche spettatore che prende le tue parti lo trovi sempre.

Inutile credere di poter rimanere nella torre d’avorio, se nel frattempo è crollata. Ferragni, L’ Isola dei Famosi ci vuole: la terapia d’urto. Pensaci.