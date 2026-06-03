Boris non aveva capito niente: è la Grecia che vende la serie a noi. Su Rai 2 arriva "The Beach", ed è subito corsa a trovare il nuovo Paese delle "turcate"

"In Italia abbiamo una grande tradizione di serie tv tedesche, inglesi, americane: con The Beach abbiamo voluto sperimentare", ha dichiarato Adriano De Maio, direttore della Direzione Cinema e Serie TV della Rai, durante l'evento con cui è stato lanciato l'inedito sodalizio ad Atene. Dunque la Rai vuole "sperimentare" e, in virtù della vicinanza culturale tra Italia e Grecia, lo fa con un prodotto che "rappresenta, prima ancora che una collaborazione, una condivisione". Intanto Giannis Papadopulous, presidente di Ert, sviolina che "Cinecittà qui è percepita come una sorta di Hollywood europea", dunque c'è grossa soddisfazione per essere riusciti ad aggiudicarsi un "passaporto internazionale" per il loro titolo.

Sergio, il direttore di produzione di Boris non avrebbe potuto nemmeno immaginarselo, un momento simile: lui che doveva far girare il finale de Gli occhi del cuore con gli attentatori del Burmini perché, anche se in Italia della serie non importava più niente a nessuno, loro l'avevano venduta ai Greci. Ma a Boris mica si "sperimentava", né tantomeno si provava a trovare un mercato economico da cui attingere, magari vedendo che alla concorrenza è andata bene con il Paese confinante. A Boris semmai, tra luci smarmellate e sceneggiatori impuniti, si portava a casa la giornata senza troppi infiocchettamenti; del resto, ci sono cose che a Boris non sarebbero successe mai.