Mediaset o TeleTurchia? La tv dei Berlusconi si converte definitivamente alle soap straniere e ne annuncia una nuova: "L'erede"

Del resto, se un prodotto come I Cesaroni fa ascolti da soap, e in più ha pure costi di produzione da sostenere, allora tanto vale piazzare la soap. In passato Pier Silvio Berlusconi dichiarò che i titoli turchi effettivamente erano troppi, ma evidentemente non la pensa ancora così: basti pensare a Forbidden Fruit, che addirittura al giovedì raddoppia, andando in onda sia nel primo pomeriggio che la sera.

Sono ormai due i prodotti che caratterizzano Canale 5: La Ruota della Fortuna e le "turcate", appunto. Ogni tanto fa capo qualche tentativo di fiction, qualche show di prima serata come Taratatà o, prossimamente in onda, il Super Karaoke; il resto invece, è Grande Fratello. Su tutto naturalmente, troneggia il game show condotto da Gerry Scotti, responsabile nell'ultimo anno di aver spostato la prima serata alle 22.00, sacrificando anche i prodotti successivi. In questo senso, le soap turche costituiscono il riempitivo perfetto: hanno il loro zoccolo duro di pubblico, costi contenuti rispetto ad altre produzioni, e una durata pressoché infinita di episodi da spalmare in palinsesto.

C'è un unico inconveniente: Canale 5 sembra diventata una tv regionale. Una di quelle reti a poco budget che trasmette soap a ciclo continuo, provando ogni tanto anche ad inserire qualche altro contenuto: e proprio come in questo genere di canali, le dizi ne sono un prodotto caratterizzante. Perché è vero che servono a coprire il prime time a risparmio, ma è altrettanto vero che la loro presenza è talmente forte, da essere diventate uno dei prodotti di punta della programmazione della rete ammiraglia Mediaset.