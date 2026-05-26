"La Ruota della Fortuna" uccide anche "I Cesaroni": la serie chiude in anticipo e conferma che su Canale 5 non esiste più la prima serata

Intanto, arriva la notizia che La Ruota della Fortuna andrà avanti per tutta l'estate, segno che il caso dei Cesaroni non abbia lasciato traccia.

Questo mentre sempre più volti noti esprimono disaccordo con questa prima serata che sbrodola all'orario in cui molti, al contrario, la tv la spengono. Con il risultato che per buona parte del pubblico, la prima serata di Canale 5 - non che vada molto diversamente su Rai 1 - si risolve nello stesso game show tutte le sere. Se ne era lamentato lo stesso Amendola, scusandosi con il pubblico per l'orario di inizio della serie: il ritorno della famiglia della Garbatella era stato chiesto dai fan storici, ma l'operazione iniziava già con diverse debolezze. A partire dall'assenza di molti membri storici del cast e una scrittura che non solo ha lasciato buchi di trama rispetto alle passate stagioni, ma per puntare sulla nostalgia, ha persino utilizzato il personaggio di Eva nonostante non prendesse parte a questa settima stagione.

Se la scrittura de I Cesaroni non ha ingranato la marcia giusta, altrettanto hanno fatto gli ascolti: precipitati di circa sei punti percentuali tra l'esordio e il secondo appuntamento, con la messa in onda del singolo episodio sono continuati a scendere. Difficile immaginare un'ottava stagione a questo punto, ma la domanda non è se torneranno Giulio Cesaroni e famiglia in tv, ma: riusciremo ad avere di nuovo la prima serata in tv?