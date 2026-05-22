Siete pronti al ritorno delle corna in tv? Canale 5 prepara la nuova edizione di "Temptation Island", ecco quando la vedremo

La partenza non è confermata ufficialmente, ma data ormai per più che probabile: la prossima edizione di Temptation Island infatti, siamo alla 15esima, potrebbe partire in anticipo di una settimana sulla tabella di marcia. Anziché trasmettere le otto puntate previste da luglio, si potrebbe cominciare in anticipo; le riprese inoltre, lasciata ormai la Sardegna, tornano al Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro

L'edizione al via, arriva dopo una particolarmente fortunata: non è un caso che non solo fosse stata allungata di vari "e poi" , ma che i colpi di scena fossero arrivati persino in quelle puntate lì, dove solitamente l'epilogo ha la funzione di chiosa e riempitivo. Invece, a Temptation Island 2025 no: fuori dal resort calabrese, si erano scoperti i tradimenti di Lucia Ilardo con i single, Rosario aveva ottenuto la proposta di diventare tronista e poi se l'era vista sfilare da sotto il naso. Non a caso, è proprio Lucia Ilardo che abbiamo ritrovato nel cast del Grande Fratello Vip appena concluso con la vittoria di Alessandra Mussolini.

Un'edizione che si era rivelata oltre ogni aspettativa di Mediaset, arrivando a superare abbondantemente i 4milioni di telespettatori e riuscendo a trascinarsi fino a settembre con gli aggiornamenti sui protagonisti. In termini di riscontro e onnipresenza in tv, essendo arrivata ad essere trasmessa per tre giorni di seguito, qualcuno l'aveva definita persino il Sanremo di Canale 5: diversissimi come prodotti, ma entrambi capaci di diventare oggetto di visioni collettive, di articoli, argomento di conversazione nei social. Riuscirà la nuova edizione ad eguagliarla?