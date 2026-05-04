Gli eroi son tutti giovani e belli mentre i vecchi rincoglioniti? Guccini: “Mi divertono il Grande Fratello e Temptation Island”

Ci sono notizie che sembrano fake. Ci sono associazioni che facciamo fatica a leggere. Quella tra Francesco Guccini e il Grande Fratello è una tra queste. Com’è accaduto che la poesia del cantautorato italiano abbia potuto incontrare il pattume del piccolo schermo? Ma d’altronde nessuno può sperare di rimanere incontaminato dalla monnezza, nemmeno i poeti come Guccio.

Il cantautore, durante una mostra a lui dedicata a Reggio Emilia, ha dichiarato la seguente: “Non riesco più a leggere e mi addolora, non ho vissuto perdita più grande di questa. Per questo guardo molta televisione, compresi programmi che potrei definire spazzatura come Temptation Island o Il Grande Fratello. Mi divertono molto, naturalmente li vedo con spirito un po’ snob, e mi fa ridere che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori”.

Eppure, da queste dichiarazioni, può scaturire una riflessione. E proprio perché Guccini non è uno qualunque, è possibile imparare tanto anche da questa esternazione apparentemente folle. È che con uno spirito critico allenato, si può guardare tutto. Il problema reale non sono i reality Mediaset, così come non lo sono le canzoni trap. Il problema è il degrado culturale sul quale si adagiano. Se tutti noi che guardiamo il Grande Fratello possedessimo l’acume di Francesco Guccini e riuscissimo a guardare la tv come fosse semplicemente uno spettacolo teatrale, senza farcene influenzare, non vi sarebbe alcuna conseguenza drammatica dal punto di vista culturale.

Perché prendersela con i beceri prodotti culturali è molto più facile che guardarsi dentro e accorgersi che non ci si è “armati” abbastanza contro l’ignoranza. E che, dunque, si è vulnerabili alla litigata trash e ai tradimenti rivelati di fronte a un falò.

La Bullet Theory di Lasswell, in sociologia dei processi culturali e comunicativi, sostiene che i mezzi di comunicazione di massa abbiano un potere coercitivo sulla massa passiva e isolata e che, dunque, le risposte che provocano sono uniformi, automatiche. Se esiste una massa, di cui fanno parte individui “passivi” e incapaci di distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato o il vero dal falso, quello diviene terreno fertile per la deriva culturale. Ma se dall’altra parte dello schermo c’è un individuo che riesce a guardare con distacco necessario anche i contenuti più scadenti, non solo non avverrà alcuna contaminazione, ma dall’osservazione attenta potrebbero crearsi nuovi spunti di riflessione e pure qualche sana risata, come nel caso di Guccini, appunto.

