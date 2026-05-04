Gli eroi son tutti giovani e belli mentre i vecchi rincoglioniti? Guccini: “Mi divertono il Grande Fratello e Temptation Island”

Ci sono notizie che sembrano fake. Ci sono associazioni che facciamo fatica a leggere. Quella tra Francesco Guccini e il Grande Fratello è una tra queste. Com’è accaduto che la poesia del cantautorato italiano abbia potuto incontrare il pattume del piccolo schermo? Ma d’altronde nessuno può sperare di rimanere incontaminato dalla monnezza, nemmeno i poeti come Guccio.
Il cantautore, durante una mostra a lui dedicata a Reggio Emilia, ha dichiarato la seguente: “Non riesco più a leggere e mi addolora, non ho vissuto perdita più grande di questa. Per questo guardo molta televisione, compresi programmi che potrei definire spazzatura come Temptation Island o Il Grande Fratello. Mi divertono molto, naturalmente li vedo con spirito un po’ snob, e mi fa ridere che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori”.
Eppure, da queste dichiarazioni, può scaturire una riflessione. E proprio perché Guccini non è uno qualunque, è possibile imparare tanto anche da questa esternazione apparentemente folle. È che con uno spirito critico allenato, si può guardare tutto. Il problema reale non sono i reality Mediaset, così come non lo sono le canzoni trap. Il problema è il degrado culturale sul quale si adagiano. Se tutti noi che guardiamo il Grande Fratello possedessimo l’acume di Francesco Guccini e riuscissimo a guardare la tv come fosse semplicemente uno spettacolo teatrale, senza farcene influenzare, non vi sarebbe alcuna conseguenza drammatica dal punto di vista culturale.
Perché prendersela con i beceri prodotti culturali è molto più facile che guardarsi dentro e accorgersi che non ci si è “armati” abbastanza contro l’ignoranza. E che, dunque, si è vulnerabili alla litigata trash e ai tradimenti rivelati di fronte a un falò.
La Bullet Theory di Lasswell, in sociologia dei processi culturali e comunicativi, sostiene che i mezzi di comunicazione di massa abbiano un potere coercitivo sulla massa passiva e isolata e che, dunque, le risposte che provocano sono uniformi, automatiche. Se esiste una massa, di cui fanno parte individui “passivi” e incapaci di distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato o il vero dal falso, quello diviene terreno fertile per la deriva culturale. Ma se dall’altra parte dello schermo c’è un individuo che riesce a guardare con distacco necessario anche i contenuti più scadenti, non solo non avverrà alcuna contaminazione, ma dall’osservazione attenta potrebbero crearsi nuovi spunti di riflessione e pure qualche sana risata, come nel caso di Guccini, appunto.
Le dichiarazion di Francesco Guccini ci insegnano questo. Che pure guardando il Grande Fratello e Temptation Island si può rimanere Francesco Guccini. Si può rimanere integri. Perché ciò che guardiamo non ci definisce. In fondo il cantautore di Pavana ha ammesso di guardarlo con spirito snob e non potrebbe essere altrimenti. E poi, pure se fosse, ma non avrà il diritto di rincoglionirsi pure Guccini?
Anche sulla musica di oggi, poi, si è espresso: “È un’altra cosa rispetto a quello che facevamo noi cantautori. Io ho fatto un altro mestiere, con le canzoni ho sempre voluto dire qualcosa: testimoniare un’idea, una situazione, una persona”.
E qui Guccini ci conferma ciò di cui, guardando le classifiche, avevamo già sospetto: il cantautore è chi ha un’idea e la coltiva. Chi ha lo scopo di comunicare qualcosa. Per questo il mondo di Guccini ci sembra distante anni luce dal mondo musicale di oggi, dove l’intento sembra essere quello di riempire le tasche e strizzare l’occhio ai grossi che contano.
Guccini sarà pure avanti con l’età, ma in poche parole è riuscito ad esprimere concetti lucidi che generalmente oggi facciamo fatica a ritrovare nelle parole degli artisti più giovani. Nei suoi testi c’è sempre stata la voglia di raccontare, la fantasia di un bambino che osserva il mondo con curiosità disarmata e lo trasforma in racconto.
Immaginare Guccio che guarda i reality dal divano di casa ci farà è pure un po' impressione, ma ci evoca anche una sua citazione: “Un vecchio e un bambino si presero per mano”. Ma siamo sicuri che Francesco Guccini, tra i due, sia il vecchio?