Nino Frassica riscrive il palinsesto di Rai 1 e lancia una frecciata a De Martino, Vespa e tutto il pomeriggio della rete (e non solo)

Fino al telegiornale delle 13.00 infatti, per Frassica va tutto bene così com'è: è dopo che bisognerebbe tagliare e cucire. L'unica che si salva, è la soap Il Paradiso delle Signore che, essendo registrata, rimarrebbe della stessa durata. Altrove invece, per gradire, tagli di dieci minuti abbondanti e senza rimorsi: a cominciare da La Volta Buona, in partenza alle 14.05, che raccoglie l'eredità della tv di Barbara D'Urso in quanto a scrittura. Tra diete dimagranti, chirurgia estetica e gossip di vario genere, il contenitore potrebbe tranquillamente perdere una decina di minuti senza provocare grossi dispiaceri nel pubblico; si passerebbe così la linea al Tg1 e alla soap, per poi ritrovarsi alle 16.45 con La Vita in Diretta, anche quella accorciata a dovere.

Alla 19.30 il palinsesto di Frassica prevede l'edizione serale del telegiornale a cui, seguendo l'attuale programmazione, dovrebbe seguire Bruno Vespa. Anche qui, problema risolto alla radice: "I cinque minuti di Bruno Vespa se li fa a Porta a Porta", così già che ci siamo, sfoltiamo anche la seconda serata. Ad Affari Tuoi infine, altri dieci minuti sforbiciati e conclusione alle 20.55, giusto in tempo per avere una fiction o uno show di prima serata iniziare quando per molti non è ancora ora di andare a letto.

A conclusione, un commento che è una valutazione che va oltre il mero orario: "Rinunceremmo (volentieri). Un gossip in meno un dolore in meno, niente 5 minuti di Bruno Vespa e un pacco in meno. MA LA PRIMA SERATA INIZIA ALLE 20.55" (sì, proprio così: scritto in maiuscolo).