Ho pianto guardando la prima puntata de “I Cesaroni - Il ritorno”

Ebbene sì, ho pianto, signore e signori. E non perché sono una piagnona millennial nostalgica (o almeno non solo), ma perché ieri sera, durante la messa in onda della prima puntata de I Cesaroni - il ritorno, è avvenuta la magia. E una magia è più magica quando avviene in un contesto storico arido e ostico. Lo sapete cos’è la magia nel 2026? Quella cosa per cui ti scordi di guardare lo smartphone. Smetti di scrollare per goderti qualcosa che è capace di scuoterti, perché esiste ancora qualcosa capace di scuoterti.

Quanto era difficile questa messa in onda dei Cesaroni nel 2026? Dopo 12 anni dall’ultima stagione, con l’addio dolorosissimo di Antonello Fassari e con l’assenza bruciante di Max Tortora, Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi, Micol Olivieri, Rita Savagnone. Con un’Italia così devastata in ogni frangente e con la polizia del politicamente corretto sempre alle calcagne. Con una prima serata che inizia in seconda serata. Era davvero difficile riportarli in tv, rimanendo fedeli alla fiction originale, ma senza risultare “antichi”. Ora che le serie tv più viste stanno su Netflix e non di certo su Canale 5. E le trame sono così intricate e cervellotiche che I Cesaroni ci sembrano equiparabili a un cinepanettone dei primi anni 2000.

Il pregiudizio per questa nuova stagione era immenso, ne avevamo parlato anche noi di Mow. Eppure, il team guidato dalla regia di Claudia Amendola, ieri sera è riuscito a stupirci. Perché ne I Cesaroni - il ritorno c’è il perfetto equilibrio tra nostalgia e contemporaneità e l’equilibrio, si sa, è la cosa più difficile da ottenere.

La sigla è velocissima: 41 secondi a fronte dei 100 secondi delle stagioni precedenti. Mancano i frame della serie, ci sono solo gli attori che saltano con il green screen sullo sfondo, che a malapena fai in tempo a riconoscerli. E già questo inizio ci anticipa un aspetto fondamentale di questa nuova stagione: la velocità. Non c’è più tempo per i 100 secondi di sigla, non c’è più tempo per gli sketch lenti, d’altronde I Cesaroni lenti non lo sono mai stati, ma l’impressione è che questa settima stagione corra un po’ più delle altre. È come se si fosse avvertita la necessità di correre per adeguarsi a un nuovo modo di guardare la tv. Ecco perché, tra una scena e l’altra, non c’è il tempo di scrollare i social: ogni scena è dinamica e veloce, ogni personaggio ha un senso e ogni legame tra i personaggi si incastra perfettamente con tutto il resto. Niente tempi morti, nessuno spazio per metabolizzare. Anche Mediaset si fa complice e interrompe la puntata con appena 3 o 4 pause pubblicitarie, di cui la prima piazzata dopo la prima metà della puntata. L’obiettivo è chiaro: catalizzare l’attenzione.

Con un ritorno così non ci si poteva permettere errori. Mediaset sa che si sta parlando di una perla di diamante e, dopo le numerose ospitate degli attori nei vari programmi della rete, è disposta perfino a rinunciare alla pubblicità. Ma I Cesaroni ce l’avrebbero fatta anche senza l’aiuto del padrone, bastava solo concedergli un po’ di fiducia.