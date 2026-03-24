Il 13 aprile escono I Cesaroni (con qualche personaggio in meno) e noi ci sentiamo tutti più vecchi

È il problema della nostalgia: spesso delude. Perché il ricordo potrebbe essere falsato dagli anni più belli, ma anche perché l'operazione potrebbe avere il sapore di una di quelle cene di classe a cui si partecipa con la voglia di rivedere i vecchi compagni, ma poi si torna a casa con l'amaro in bocca.

Nel nuovo corso de I Cesaroni per iniziare, pesa già l'assenza di Antonello Fassari, purtroppo venuto a mancare ad inizio riprese. E allora, è già come andare alla cena e scoprire che uno dei vecchi compagni non c'è più: e con lui non c'è nemmeno il tormentone di quegli anni, il "che amarezza" che era diventato di uso comune. Non ci saranno nemmeno le Cudicini, cioè i personaggi di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri, ormai diventata influencer che della serie non vuole più saperne niente. Ricordiamo che le dinamiche dei Cesaroni partivano proprio dall'innesto di Lucia e delle sue figlie nella casa di Giulio Cesaroni: era lo scontro Milano vs Roma, la famiglia della borghesia meneghina che guardava allibita la veracità tutta romana di chi, invece, gestisce un'oteria di quartiere e professa una sola religione: Francesco Totti.