Tutti gli easter egg “amerikani” nei programmi di Maria De Filippi, dal Lip Sync Battle a Password con Cattelan ad Amici: innovazione o segno che la tv italiana non sa più riprendersi dalla crisi?

Il discorso riguarda dunque Mediaset, in particolare il sabato sera di Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 infatti, ha inserito due format d'oltreoceano all'interno di Tu Sì Que Vales e del serale di Amici 25. Nel primo ha inaugurato un segmento di Lip Sync Battle, portando amici vip e cantanti a corte, mentre nel secondo ha riservato un momento tutto suo ad Alessandro Cattelan, a cui è sfumato il contratto in Rai senza rinnovi.

Diversi mesi or sono, era circolata la notizia che la De Filippi apprezzasse molto Cattelan, e che lui avesse registrato un numero zero di un format made in USA: ci si aspettava dunque un passaggio a Mediaset, dopo aver avuto diverse occasioni in Rai che sono passate dalla prima alla seconda serata. Al massimo, ci si aspettava che Cattelan potesse essere giudice del talent show defilippiano: di certo non che andasse a sostituire il guanto di sfida dei professori. Per renderlo più nazionalpopolare, si è pensato perciò di inserirlo con una sorta di miniformat all'interno della puntata: un gioco in cui professori e giurati si sfidano ad indovinare una password sulla base di alcuni indizi, con penitenza in caso di errore. Il format si chiama proprio Password, mutuato dalla tv statunitense, il cui produttore esecutivo è una vecchia fissa del nostro: Jimmy Fallon.