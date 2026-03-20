Da Amadeus giudice ad Alessandro Cattelan ad Amici 25, tutti passano da Maria De Filippi per rilanciare la carriera

Meno male che la Maria c'è: rasserena gli animi, ti porta tra musica e luci, ti rende felice quando le cose non vanno. L'effetto della Maria del resto, è proprio questo: quando serve aiuto, una dose è quello che ci vuole. Ad esempio: in Rai non è andata granché bene? Oppure è andata bene, ma poi qualcosa si è incrinato e c'era Nove col bonifico già pronto? Ecco: Maria De Filippi è la cura. Due nomi su tutti: Alessandro Cattelan e Amadeus.
Amadeus sarà uno dei giudici di Amici 25; Alessandro Cattelan invece, non giudicherà le esibizioni ma farà parte del cast del talent di Canale 5 occupandosi di un game show all'interno della puntata. Le voci secondo cui sarebbe stato il nuovo giudice dunque, si sono rivelate errate; ma non così lontane dalla realtà, dato che il conduttore sarà parte integrante del cast del serale al via sabato 21 marzo.
In entrambi i casi, Amadeus e Cattelan, si tratta di due professionisti la cui carriera televisiva è in un momento di difficoltà, ma non è la prima volta che Maria De Filippi ha rimesso qualcuno in gioco: citofonare ad esempio Mara Venier e Simona Ventura, che a Tu Sì Que Vales avevano trovato la via per tornare protagoniste sul piccolo schermo.
Per Amadeus si tratta del secondo anno come giudice, di nuovo al fianco di Cristiano Malgioglio ed Elena Damario, a cui quest'anno si aggiunge anche Gigi D'Alessio. Il ruolo di giurato è arrivato proprio quando il passaggio a Nove aveva mostrato tutte le debolezze: perché mentre La Corrida aveva portato pubblico sulla rete di Discovery, tutti gli altri programmi sperimentati da Amadeus sono passati nell'indifferenza generale. Un brusco risveglio, per un conduttore arrivato a Nove come re Mida della Rai, dopo cinque Festival di Sanremo trionfanti e il ritorno in video di Affari Tuoi che sei anni prima era stato chiuso per gli ascolti in calo e che invece, proprio grazie ad Amadeus, aveva ritrovato il successo.
Già dai primi mesi di permanenza, la presenza di Amadeus a Nove si è rivelata una scelta poco felice: ma Maria De Filippi gli ha presto offerto il ruolo di giudice, permettendogli di tornare dove aveva lasciato, cioè il pubblico generalista. Non il suo, quello della Rai, ma sicuramente quello -pur nel risicato panorama della tv contemporanea- dei grandi numeri.
Discorso analogo per Alessandro Cattelan, anche se qui non c'entrano contratti milionari e passaggi di rete. Più semplicemente, il contratto Rai non è stato rinnovato: entrato a Viale Mazzini come rampante e giovane conduttore destinato al Festival di Sanremo, Cattelan è stato sperimentato in prima e seconda serata, passando anche dal Dopo Festival, senza mai ottenere i risultati sperati. Il nazionalpopolare non fa per Cattelan che, con l'ascesa di Stefano De Martino, si è ritrovato ad essere l'eterna promessa e pure a vedersi soffiare il Festival da un collega che è la sua esatta nemesi, in termini di carattere e stile di conduzione. Terminata l'esperienza in Rai, dove era arrivato in trionfo da Sky, la parabola ascendente aveva preso la via della discesa: tanto che ad Alessandro Cattelan era rimasto Italia's Got Talent come giudice, finito addirittura su Disney+. Ecco, di nuovo, Maria De Filippi salvatrice che lo riporta nella tv generalista.
A Cattelan toccherà. lo scrivono il sito di Davide Maggio e SuperGuida Tv, la versione italiana di Password: si tratta di un game show in onda negli Usa sin dagli anni '60 e il cui ultimo revival è datato 2022, con Jimmy Fallon produttore esecutivo. Cattelan aveva registrato un numero zero la scorsa estate, perché si sa, lui la mania degli show americani non la perderà mai. E visto che non impara la lezione, a sporcarlo di nazionalpopolarità ci pensa la De Filippi: anziché testarlo in autonomia infatti, si è deciso di inserire Password come intermezzo di Amici.
È il potere della Maria: non solo collocamento degli "Amici" nel mondo dello spettacolo, anche ricollocamento dei colleghi. In più di un'occasione, Maria De Filippi si è rivelata l'artefice di carriere che tornano sui giusti binari: era già successo in passato con Mara Venier e Simona Ventura; la stessa Sabrina Ferilli ha avuto una nuova vita professionale dopo essere stata chiamata alla corte defilippiana. Idem per Teo Mammucari, riportato in tv a Tu Sì Que Vales dopo anni di stop.
Amadeus e Cattelan sono solo gli ultimi a ricevere il trattamento De Filippi. Ma se per Amadeus questo è il rientro nel palinsesto della tv che conta, per Cattelan la situazione è diversa, perché l'ex conduttore di X Factor non è mai davvero riuscito ad affermarsi fuori da Sky come volto di punta. Da destinato al Festival a intermezzo tra le manche di un talent show: se il programma non fosse della regina di Canale 5, sembrerebbe più un'ultima spiaggia che un'occasione.