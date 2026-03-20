Da Amadeus giudice ad Alessandro Cattelan ad Amici 25, tutti passano da Maria De Filippi per rilanciare la carriera

Meno male che la Maria c'è: rasserena gli animi, ti porta tra musica e luci, ti rende felice quando le cose non vanno. L'effetto della Maria del resto, è proprio questo: quando serve aiuto, una dose è quello che ci vuole. Ad esempio: in Rai non è andata granché bene? Oppure è andata bene, ma poi qualcosa si è incrinato e c'era Nove col bonifico già pronto? Ecco: Maria De Filippi è la cura. Due nomi su tutti: Alessandro Cattelan e Amadeus.

Amadeus sarà uno dei giudici di Amici 25; Alessandro Cattelan invece, non giudicherà le esibizioni ma farà parte del cast del talent di Canale 5 occupandosi di un game show all'interno della puntata. Le voci secondo cui sarebbe stato il nuovo giudice dunque, si sono rivelate errate; ma non così lontane dalla realtà, dato che il conduttore sarà parte integrante del cast del serale al via sabato 21 marzo.

In entrambi i casi, Amadeus e Cattelan, si tratta di due professionisti la cui carriera televisiva è in un momento di difficoltà, ma non è la prima volta che Maria De Filippi ha rimesso qualcuno in gioco: citofonare ad esempio Mara Venier e Simona Ventura, che a Tu Sì Que Vales avevano trovato la via per tornare protagoniste sul piccolo schermo.