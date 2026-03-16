Alessandro Cattelan giudice di Amici è la fine del suo fighettismo televisivo?

Ecco dunque che Maria De Filippi lo riporta nella tv generalista, in cui qualcuno sostiene sia fin troppo “alto” per un pubblico dai gusti tanto poco sopraffini: questo sempre perché Alessandro Cattelan è il bravo della classe che studia internazionale, dai comici e dai late show d’oltreoceano. Vero, ma è anche tempo di tirare fuori la verità per cui chi sostiene questa tesi, non è ancora pronto: certi riferimenti di Alessandro Cattelan sono gli stessi di Paolo Bonolis. Non è un caso che Bonolis, parecchio tempo addietro, venne criticato da Luttazzi perché reo di avergli “rubato” una battuta, a sua volta parecchio ispirata a George Carlin. La differenza dunque, non sono tanto i riferimenti internazionali: è che Bonolis sa guardare alla scorrettezza d’oltreoceano, ma nascondendo bene il tutto sotto una coltre di Alberto Sordi. Gli riesce insomma di sintonizzarsi sul pubblico, pur utilizzando una dialettica che oscilla tra il linguaggio più popolare e, subito dopo, quello alto che, al contrario, sulla carte è tutt'altro che popolare.

Con Alessandro Cattelan invece, questa sintesi non si è mai realizzata: ma se davvero non avesse nemmeno voglia di provarci, come spesso ha lasciato intendere, il capitolo Canale 5 non sarebbe stato nemmeno in discussione. Finito dunque il modello Jimmy Fallon?

Aneddoto personale: circa una decina di anni fa, la sottoscritta intervistava per un sito ormai in disgrazia, un Alessandro Cattelan in procinto di condurre la serata dei David di Donatello. Il ragazzo arrivò alla Casa del Cinema di Roma, Villa Borghese, in occhiali da sole specchiati e non li tolse durante l'intervista. Mentre cercavo di carpirgli una frase che non sembrasse già scritta, lui andava avanti sparando parole: io intanto, che ero agli inizi, faticavo a interagire senza carpire uno sguardo e speravo di finirla il prima possibile.

Ecco, tolto da un format rigido come quello di X Factor, il personaggio televisivo Alessandro Cattelan è proprio quel momento lì. Lui va per la sua strada e guarda dritto, senza togliere i filtri tra lui e il pubblico: il problema è che chi non deve rimanere per intervistarlo, cambia canale.