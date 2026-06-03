Ok, ma chi caz*o è Francesco Bechis, che sposerà Giorgia Cardinaletti? Tra i palazzi del potere e la borghesia romana, la scalata del nuovo volto del giornalismo moderato: e adesso manca la tv

Cognome Bechis, nome Francesco: il ragazzo ha un curriculum che più prestigioso non si può, ma se ai più fosse sfuggito, ora è il gossip che lo rende uno degli uomini più invidiati dello stivale. Al Bechis junior infatti, è riuscito il colpaccio: a quanto pare, lo scrive Chi, sposerà Giorgia Cardinaletti. Che non è solo il mezzobusto del Tg1, prima giornalista sportiva, ma anche una delle co-conduttrici dell'ultimo Festival di Sanremo e, qui torniamo al gossip, l'ex di Cesare Cremonini.
Figlio del giornalista Franco Bechis, ora direttore di Open, Francesco non ha solo un nome molto simile a quello del padre: è infatti giornalista anche lui. Così come la madre Monica Mondo, volto di Tv2000. E insomma, una strada segnata che se pure gavetta è stata, si tratta di una di quelle rarissime, specie nel giornalismo: cioè una di quelle in cui si è certi di approdare da qualche parte. Niente che comunque laurea e master alla Luiss non possano garantire, specie con genitori che sono già quelli che sono.
Cronista parlamentare per Il Messaggero, dopo gli studi ha scritto per Formiche.net, portale che ospita analisi politiche, sia nazionali che internazionali. Munito di capello biondo e occhio azzurro, a Francesco Bechis è andata alla grande anche la lotteria delle genetica. È decisamente un ragazzo fortunato, come canterebbe Jovanotti: a poco più di trent’anni, vanta già un curriculum di pubblicazioni, Premio Biagio Agnes e, nel 2024, la pubblicazione insieme a Giampiero Massolo, ex direttore del Dis (Dipertimento delle Informazioni per la Sicurezza) e presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale del libro Realpolitik per Solferino editore. Niente male, per un nato nel 1995.
I palazzi del potere, la borghesia romana, gli intrecci tra politica e giornalismo: come un personaggio di Maupassant, a completare la scalata di questo Bel Ami contemporaneo che però non ha mai lavorato alle Ferrovie, anche una storia d'amore rimasta sottotraccia per un anno e mezzo circa. Con Giorgia Cardinaletti, anche lei giornalista rampante in grande ascesa: dalle piste della Formula 1 a mezzobusto del tg serale, è nota per essere la "bella che balla" del giornalismo televisivo italiano. Più grande di qualche anno del compagno, lei è del 1987, proprio perché astri e pianeti devono essersi davvero allineati per Francesco Bechis: tanto che ora la Cardinaletti sfoggia un anello di fidanzamento all'anulare sinistro, senza che i due siano mai stati fotografati pubblicamente insieme.
Nel frattempo, questo giovane cronista parlamentare che viene inviato alla Casa Bianca come in Cina, che si fotografa riccioli biondi in vista nei suoi canali social ma senza strafare, passa spesso da La7. Si prepara ad essere il nuovo volto del giornalismo moderato, vicino alla destra ma non da farne bandiera né tantomento difesa ad oltranza: un ospite che si prepara ad essere sempre più presente. Prima però, gli è riuscito anche di essere uno degli uomini più invidiati del Paese.