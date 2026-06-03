Ok, ma chi caz*o è Francesco Bechis, che sposerà Giorgia Cardinaletti? Tra i palazzi del potere e la borghesia romana, la scalata del nuovo volto del giornalismo moderato: e adesso manca la tv

Cronista parlamentare per Il Messaggero, dopo gli studi ha scritto per Formiche.net, portale che ospita analisi politiche, sia nazionali che internazionali. Munito di capello biondo e occhio azzurro, a Francesco Bechis è andata alla grande anche la lotteria delle genetica. È decisamente un ragazzo fortunato, come canterebbe Jovanotti: a poco più di trent’anni, vanta già un curriculum di pubblicazioni, Premio Biagio Agnes e, nel 2024, la pubblicazione insieme a Giampiero Massolo, ex direttore del Dis (Dipertimento delle Informazioni per la Sicurezza) e presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale del libro Realpolitik per Solferino editore. Niente male, per un nato nel 1995.

I palazzi del potere, la borghesia romana, gli intrecci tra politica e giornalismo: come un personaggio di Maupassant, a completare la scalata di questo Bel Ami contemporaneo che però non ha mai lavorato alle Ferrovie, anche una storia d'amore rimasta sottotraccia per un anno e mezzo circa. Con Giorgia Cardinaletti, anche lei giornalista rampante in grande ascesa: dalle piste della Formula 1 a mezzobusto del tg serale, è nota per essere la "bella che balla" del giornalismo televisivo italiano. Più grande di qualche anno del compagno, lei è del 1987, proprio perché astri e pianeti devono essersi davvero allineati per Francesco Bechis: tanto che ora la Cardinaletti sfoggia un anello di fidanzamento all'anulare sinistro, senza che i due siano mai stati fotografati pubblicamente insieme.