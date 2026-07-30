La verità, vi prego, sull’amore secondo Filippo Bisciglia. A “Temptation Island” siede al falò degli altri, ma nel fuoco vede la sua ultima storia

Nell’Antica Roma il numero diciassette era scritto XVII, anagramma di VIXI, che in latino significa “ho vissuto”, una frase associata alla morte sulle tombe romane. E da lì in poi il diciassette è stato sempre associato a disavventure ed eventi spiacevoli. E se vogliamo essere superstiziosi, anche a Filippo Bisciglia non è andata benissimo con questo numero. Perché la sua relazione con la storica compagna, Pamela Camassa, si è conclusa dopo diciassette anni. Lo avevano annunciato a settembre del 2025. E cosa c’entra questo con Temptation Island? E soprattutto, cosa c’entra con l’ultima puntata che è stata trasmessa ieri sera? Il finale di questa edizione è servito a tirare le somme, non solo sulle coppie protagoniste, ma anche sull’operato del conduttore. È il gioco dello spettacolo.

In molti hanno notato che quest’anno Filippo sembrava molto più partecipe e meno neutrale nelle diverse dinamiche che intercorrevano nelle relazioni. La stessa Raffaella Mennoia, principale autrice e creatrice del programma, nonché braccio destro di Maria De Filippi, ha dichiarato a La Stampa: “Personalmente preferirei che si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizioni, ma Filippo non ha comunque detto nulla che potesse spostare gli equilibri”. La Mennoia tenta il salvataggio in corner, ma si lascia sfuggire che lei avrebbe preferito più neutralità da parte del conduttore. E sul fatto che i suoi interventi non abbiano spostato gli equilibri, noi rimaniamo un po’ perplessi, a dire il vero. In più occasioni Filippo ha mostrato di partecipare attivamente alle dinamiche di coppia altrui, dimostrando un coinvolgimento maggiore rispetto agli anni precedenti. Sin dalle prime puntate, si lascia sfuggire un commento sulla sua storia con la Camassa, mentre consola una concorrente dopo un falò di confronto finito male: “Quanti anni è che state insieme? Sette? C’è chi se n’è fatti diciotto”. E qui, per la prima volta, vediamo Filippo oltre il conduttore. Ci pare tanto strano da sospettare che si tratti di una dinamica prestabilita dagli autori. Ma Mennoia, con questa recente intervista, sembra prendere una posizione ben precisa. Sul web qualcuno addirittura insinua il dubbio che Filippo possa lasciare la conduzione del format, ma per il momento si tratta solo di speculazioni.