Il nuovo Bobo Vieri è un ex portiere del Napoli: non serve essere un cannoniere, basta “parare” il matrimonio. La nuova carriera inizia a Temptation Island

Tempo fa c’era Bobo Vieri, allegro farfallone che svolazzava di velina in velina ma non si accasava mai. Stavolta invece, il portiere della Primavera del Napoli che è stato anche aggregato alla prima squadra, con cui però non ha mai esordito e, in un secondo momento, è passato al Como in serie B. Ma non fa niente: in fondo non serve essere un cannoniere per addentrarsi nel “viaggio dei sentimenti”; basta non prendere troppi goal.

Sempre condotto da Filippo Bisciglia, il programma partirà mercoledì 24 giugno, in anticipo rispetto alle prime ipotesi che lo davano al giovedì 25 e, dopo il successo della scorsa edizione, allungato di due puntate.

Pare infatti che stavolta la sigla con Rihanna che canta “I love the way you lie” partirà per ben otto volte: otto appuntamenti al posto di sei, dato che la scorsa estate gli ascolti si erano impennati e, per capitalizzare l’onda il più possibile, si era allungato il tutto per scoprire anche com’era andata a finire dopo la canonica puntata dell’ “e poi”.

Ma questa non sarà l’unica novità: pare che le sette coppie protagoniste siano durate quanto il proverbiale gatto in tangenziale. Se dunque ogni volta, già dai promo, ci chiediamo quanto possano reggere queste coppie così mal assortite ma, in fondo, così somiglianti a tante dinamiche che conosciamo, alla quindicesima edizione la risposta potrebbe essere la più semplice di tutte: non resistono affatto. Perché se quanto trapelato fosse vero, nessuna delle sette è arrivata all’ultima puntata insieme.