Guccini è stato tutto tranne il santo che continuate a raccontare: genio, uomo normale, libertario e pure pieno di contraddizioni

Ad acque chete, ora che i coccodrilli - uniti a cernie bollite e piccoli pesci senz’ossa convinti d’essere squali - hanno smesso di agitarsi, di scrivere e parlare di sé fingendo di parlare di lui, ci sembra giusto ricordare Guccini. Guccini, non Francesco, ché non è nostro cugino, né un nostro amico, ma è un nostro mito. Come Maradona, come Picasso, come Borg, come Kubrick: nessuno li chiama per nome. Guccini è Guccini, sarà sempre Guccini, sarà per sempre la erre moscia più imitata dagli strimpellatori da spiaggia, sarà quei testi meravigliosi che però già 30 anni fa qualcuno riteneva prolissi, quelle frasi incredibili presenti in molte sue canzoni, quei versi folgoranti che squarciano i pensieri di chiunque le ascolti costringendo a visualizzare ogni geniale intuizione. Guccini è pure il mago strafottente che scodella follie paraletterarie, eccessi meravigliosi di cui infarciva alcuni brani, e che oggi verrebbero bocciati non dico da un discografico (evitiamo impietosi paragoni fra la stagione in cui è fiorito Guccini e questo lunghissimo, arido inverno?), ma pure dal tuo migliore amico se gli presentassi una tua canzonetta. Picchiettavo un indù in latta di una scatola di tè… mio amatissimo Guccini, vorrei chiederti: ma come diavolo t’è venuto in mente questo verso? Eppure ci sta, suona bene nonostante tutto, ce lo ricordiamo, è bello.

Guccini è Guccini perché spesso prima di lui e delle sue canzoni veniva la sua fama, per noi liceali degli anni ‘80/’90. Oggi pare una gara a chi lo amava di più, dall’oca che guazza ai presunti squali e ai tantissimi pescetti, ma io ricordo bene che il mio amore per Guccini era (anche) fonte di numerose e ricche prese per il culo, a scuola e all’università. “Mamma che palle, ma veramente Guccini?” obiettavano tanto quegli amici ansiosi soprattutto di mangiare asfalto con le loro moto 125 replica di quelle da gara, quanto le tante Silvie beffeggianti cui si aveva persino paura di confessare i nostri gusti musicali un po’ retro, per non allontanarle dal nostro piano di seduzione e conquista. E forse proprio da loro bisognerebbe partire. Dalle Silvie beffegianti, sì. Perché ditemi se esiste, in musica o in letteratura, un passaggio che sappia percuoterti più di questo qui: nel sole dei cortili / i tuoi fantasmi giovanili / corron dietro a delle Silvie beffeggianti / Si è spenta la fontana / si è ossidata la campana / perché adesso ridi al gioco degli amanti? Sono versi spietati, perfetti, capaci di procurarti la pelle d’oca quando li ascolti a 20 anni (i fantasmi giovanili e le Silvie allora sarebbero la preadolescenza e il te 14enne alle prese con coetanee inesplicabili), e poi a 30 (e giù col ricordo dei 20), a 40, a 50, a 70 e così via, sempre.