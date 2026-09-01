Belen è una rockstar: se li scopa tutti? Ma se lo fa Ranucci è vita privata, se lo fa una donna è scoop. Cosa ha raccontato Corona a “Falsissimo”

“Il succo della puntata è Corona che dopo 15 anni si vendica perché lei lo ha lasciato per un ragazzino”. Questo il primo commento che ci è apparso su Youtube, sotto il ventisettesimo episodio di Falsissimo. Ma in effetti, dopo aver visionato più di un’ora e mezza di episodio, non sembra esattamente così. Perché stiamo parlando di Fabrizio Corona e a Corona ciò che importa più di ogni cosa è il potere. E quindi il nemico giurato non è un giovane Stefano De Martino che gli porta via Belen, ma chi ha architettato quella relazione, soffiando a Corona non una partner, ma l’ennesimo prodotto. Il nemico giurato è ancora lei: Maria De Filippi. E di lei, ancora, Corona si vuole vendicare, anche se questa puntata la intitola a qualcun altro. Belen Rodriguez è solo il mezzo di cui si serve in questo episodio. Il fine è più grande. Il fine è attaccare il potere per appropriarsene. E per questo obiettivo, ormai lo sappiamo, Corona li sputtanerebbe tutti, userebbe tutti. Ma perché fare questo a un’ex che dice pure di volerti bene? E perché farlo in un momento del genere? È di metà maggio la notizia di Belen Rodriguez che viene ricoverata al Policlinico di Milano in seguito a un malore nella sua abitazione a Brera. In alcune interviste degli ultimi mesi la showgirl è apparsa in evidenti difficoltà, ha parlato di depressione e uso di farmaci. “Solo il racconto della verità può aiutarti”, così ci narra il buon Fabrizio. Lungi da MOW essere un giornale moralista, ma pubblicare una puntata di Falsissimo sui segreti di Belen proprio ora è francamente da stronzi. Ma a Corona non importa. Corona non perdona. E, anzi, lui questo appellativo - stronzo - lo brama e siamo sicuri che alla lettura di questo articolo ne godrà. La prima responsabile del periodo difficile di Belen Rodriguez è Maria, poi De Martino, Corona non c’entra. Pertanto decide di sputtanare l’ex compagna perché: “Questo è un fottuto mestiere, non vuol dire monetizzare sul dolore altrui”, lo dirà a circa metà episodio, ma l’impressione è che non ci creda neanche lui.
Ma veniamo al punto: “Belen e i Rodriguez” è il titolo di questo episodio di Falsissimo. Corona introduce chiedendoci se Belen ha amato veramente e se è stata veramente amata dalla sua famiglia, quasi come volesse illuderci che questa possa essere una puntata che scava nel profondo nella vita di colei che è stata tra le donne più importanti della sua vita. Ma l’illusione svanisce puntuale perché il format (che poi è lo stesso Fabrizio Corona) deve essere rispettato.
Siamo nel 2011, Corona è indagato e rischia il carcere. Lui e Belen stanno insieme. Belen gli chiede di avere un figlio, lo pretende. Dopo una serie di vicissitudini rimane incinta e Corona racconta della perdita del bambino dopo due mesi. L’ex paparazzo parla di una sofferenza condivisa, ma afferma che Belen era testarda e questo figlio lo voleva. Quindi i due vanno alle Maldive e ci riprovano. E ancora Corona ci delizia con i dettagli del caso: provavano tutte le posizioni per far sì che lei rimanesse incinta, ma nulla di fatto. In questa introduzione del personaggio c’è un sottotesto chiave: Belen viene dipinta come fredda, spietata e ostinata. Vuole un figlio a tutti i costi, lo progetta nei minimi particolari: appare disposta a tutto pur di coronare il suo obiettivo.
In questa parte della narrazione di Corona c’è un gancio importante, c’è tutto ciò che serve a intenerire gli spettatori prima di sferzare il colpo mortale alla donna di cui dice: “Le cose migliori le ho fatte per lei e le ho fatte quando lei era di fianco a me”, fa un elogio a Belen. Non mancano le frasi dei dialoghi tra i due riportate con l’intercalare “Gordo/Gorda” - così si chiamavano i due partner - e questo dettaglio invita lo spettatore a provare empatia, entrare nell’intimità della coppia. Nel linguaggio dei social questo si chiama engagement emotivo. Ma visto che siamo tra di noi, diremo che questa è semplicemente l’introduzione paracula che serve ad addolcire la pillola amara che Corona sta per servire a Belen e agli spettatori. È l’incipit di quello che vorrebbe essere lo scoop dell’anno che lui, da degno messia della comunicazione, deve raccontare perché dedito alla verità più che a ogni altra cosa. E se per dire il vero bisogna tradire chi si vuole bene, Fabrizio lo fa: il mezzo giustifica la causa e anche chi lo utilizza. Corona vomita merda e poi si ripulisce la polo bianca, lo fa in loop: se dovessimo sintetizzare con un’immagine il format di Falsissimo sarebbe questa.
Ma non c’è da stupirsi quando si parla di Corona. Lui è nel pieno del suo personaggio. Fin qui tutto regolare. Il punto è lo scandalo che questo episodio di Falsissimo vuole venderci: Belen si è scopata tutti. E quindi? Rispondiamo noi. È qui che Corona ha toppato? Non proprio. Perché purtroppo l’italiano medio è colui che ancora si scandalizza per queste notizie, specie se riguardano una donna. Questo Corona lo sa benissimo. L’italiano medio non vede l’ora di puntare il dito sulla “troia” di turno: la desidera, la cerca ossessivamente, pretende che venga sbattuta in prima pagina con tanto di titolo sotteso: “Tizia si è scopata tutti, è una troia”. E l’italiano (e l’italiana) medio lì, finalmente, gode. Perché finalmente esiste un volto su cui vomitare tutte le proprie frustrazioni. Se poi quel volto è anche quello di una madre, il piatto risulta davvero succulento. Questo è il target di Corona. Quindi no, un’ora e mezza di puntata non serve a salvare Belen a suon di verità, ma a lanciare la bomba: “Belen si è scopata tutti”. E no, Fabrizio Corona non ha toppato. Perdipiù Corona tende a scegliersi sempre le prede facili: Signorini era già parecchio divisivo, Belen conserva il record di hater da quando ha messo piede in televisione. E il gioco è fatto, anche stavolta.
E quindi Belen si è scopata tutti. Lo racconta Corona a Falsissimo: i suoi fidanzati e non, persino Ignazio Moser, attuale compagno della sorella Cecilia. E poi la scena ripresa di lei che insieme a Tony Effe cerca un bagno, mentre il trapper tiene in mano presumibilmente una pallina di coca. La “bella vita”, nel senso più spregevole concepito dal pubblico. E i giornali riprendono la grande notizia. E gli utenti sui social commentano, altre ondate di insulti a Belen. Corona ci ha fregati, pure questa volta. Ma qui arriva la domanda cruciale: se Belen fosse stata un uomo l’avrebbero giudicata male perché si è scopata mille uomini? A noi non interessa capire quanto c’è di vero in ciò che Corona racconta di Belen. Ci interessa cosa ciò che Fabrizio Corona scatena quando si parla di una donna di successo che si scopa uomini tra una pippata e l’altra. Ammesso che sia vero: e sticazzi? Lo scenario è il mondo dello spettacolo, la protagonista è una donna di successo. Vi ricorda qualcosa?
Sicuramente tante vicende assomigliano a questa. Ma ce n’è una recente che porta il nome di Sigfrido Ranucci. Negli ultimi mesi l’ex conduttore di Report è finito al centro di diverse polemiche che riguardano sia la sua condotta professionale sia i suoi rapporti con giovani collaboratrici e stagiste. Sono emerse accuse e testimonianze relative a presunti comportamenti inappropriati, rilanciate anche nel dibattito politico e mediatico. Chiaramente al momento non risulta un accertamento definitivo che dimostri molestie sessuali nei confronti delle stagiste. Non è di questo che parliamo, ma dello stile di vita di Ranucci che verrebbe fuori da queste dichiarazioni. Della tipologia di comportamenti che metteva in atto con le donne che gli stavano intorno. Ranucci può farlo. Ranucci è un uomo di successo. Ranucci è un uomo. E i dettagli della sua vita privata che sono venuti fuori, sembrano quasi un contorno di fronte alla vicenda che riguarda Lavitola. Se Ranucci riceve insulti, li riceve per quello, giustamente, mica per le donne che si è portato a letto. E che dietro possa esserci un abuso di potere è un’ipotesi che tende ad essere normalizzata quando si parla di un uomo, ci avete fatto caso?
Belen Rodriguez, invece, li riceve perché ha commesso il reato di essere figa e di aver scelto di godersi a pieno questa caratteristica. Ha scelto di fare l’unica cosa possibile: godersela. Biasimabile? Ma da chi? Da chi ritiene che Belen abbia dovuto starsene a casa a fare l’uncinetto? Ma Belen Rodriguez è uguale a una rockstar. E allora viva la libertà, anche di vivere la “bella vita” che ci piace tanto disprezzare dal divano di casa nostra che ancora paghiamo a rate. Ha tolto qualcosa a qualcuno? Ha chiesto che le vostre figlie prendessero esempio da lei? Dai suoi eccessi, dai suoi alti e bassi? Belen ha vissuto ciò che avrebbe vissuto chiunque nei suoi panni, da giovane, bella, famosa, portata in alto da personaggi potenti: è l’estasi del successo, signori. O forse è una scelta lucida. Resta il fatto che Belen ha vissuto, in misura simile, ciò che ha vissuto Sigfrido Ranucci, che è una voce imponente del giornalismo italiano e forse per questo dovrebbe farvi incazzare di più, se proprio ritenete di dover giudicare chi sceglie un determinato stile di vita. E invece vi incazzate con Belen: una showgirl che voleva diventare famosa e che non ha mai recitato la parte di Santa Maria Goretti, che non ha mai dribblato certi argomenti “scomodi”.
E allora dov’è lo scoop? Cos’è uno scoop se non fare leva sull’indignazione facile dei moralisti che evidentemente vivono nel regno incantato e hanno bisogno di pagare un abbonamento a Corona per farsi svegliare? E allora: qual è la colpa di Rodriguez? Belen, non ti giustificare. Non ti curar di loro e mandali a fanculo. Viva la vita gorda di Belen!