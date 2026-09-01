Belen è una rockstar: se li scopa tutti? Ma se lo fa Ranucci è vita privata, se lo fa una donna è scoop. Cosa ha raccontato Corona a “Falsissimo”

Ma veniamo al punto: “Belen e i Rodriguez” è il titolo di questo episodio di Falsissimo. Corona introduce chiedendoci se Belen ha amato veramente e se è stata veramente amata dalla sua famiglia, quasi come volesse illuderci che questa possa essere una puntata che scava nel profondo nella vita di colei che è stata tra le donne più importanti della sua vita. Ma l’illusione svanisce puntuale perché il format (che poi è lo stesso Fabrizio Corona) deve essere rispettato.

Siamo nel 2011, Corona è indagato e rischia il carcere. Lui e Belen stanno insieme. Belen gli chiede di avere un figlio, lo pretende. Dopo una serie di vicissitudini rimane incinta e Corona racconta della perdita del bambino dopo due mesi. L’ex paparazzo parla di una sofferenza condivisa, ma afferma che Belen era testarda e questo figlio lo voleva. Quindi i due vanno alle Maldive e ci riprovano. E ancora Corona ci delizia con i dettagli del caso: provavano tutte le posizioni per far sì che lei rimanesse incinta, ma nulla di fatto. In questa introduzione del personaggio c’è un sottotesto chiave: Belen viene dipinta come fredda, spietata e ostinata. Vuole un figlio a tutti i costi, lo progetta nei minimi particolari: appare disposta a tutto pur di coronare il suo obiettivo.

In questa parte della narrazione di Corona c’è un gancio importante, c’è tutto ciò che serve a intenerire gli spettatori prima di sferzare il colpo mortale alla donna di cui dice: “Le cose migliori le ho fatte per lei e le ho fatte quando lei era di fianco a me”, fa un elogio a Belen. Non mancano le frasi dei dialoghi tra i due riportate con l’intercalare “Gordo/Gorda” - così si chiamavano i due partner - e questo dettaglio invita lo spettatore a provare empatia, entrare nell’intimità della coppia. Nel linguaggio dei social questo si chiama engagement emotivo. Ma visto che siamo tra di noi, diremo che questa è semplicemente l’introduzione paracula che serve ad addolcire la pillola amara che Corona sta per servire a Belen e agli spettatori. È l’incipit di quello che vorrebbe essere lo scoop dell’anno che lui, da degno messia della comunicazione, deve raccontare perché dedito alla verità più che a ogni altra cosa. E se per dire il vero bisogna tradire chi si vuole bene, Fabrizio lo fa: il mezzo giustifica la causa e anche chi lo utilizza. Corona vomita merda e poi si ripulisce la polo bianca, lo fa in loop: se dovessimo sintetizzare con un’immagine il format di Falsissimo sarebbe questa.

Ma non c’è da stupirsi quando si parla di Corona. Lui è nel pieno del suo personaggio. Fin qui tutto regolare. Il punto è lo scandalo che questo episodio di Falsissimo vuole venderci: Belen si è scopata tutti. E quindi? Rispondiamo noi. È qui che Corona ha toppato? Non proprio. Perché purtroppo l’italiano medio è colui che ancora si scandalizza per queste notizie, specie se riguardano una donna. Questo Corona lo sa benissimo. L’italiano medio non vede l’ora di puntare il dito sulla “troia” di turno: la desidera, la cerca ossessivamente, pretende che venga sbattuta in prima pagina con tanto di titolo sotteso: “Tizia si è scopata tutti, è una troia”. E l’italiano (e l’italiana) medio lì, finalmente, gode. Perché finalmente esiste un volto su cui vomitare tutte le proprie frustrazioni. Se poi quel volto è anche quello di una madre, il piatto risulta davvero succulento. Questo è il target di Corona. Quindi no, un’ora e mezza di puntata non serve a salvare Belen a suon di verità, ma a lanciare la bomba: “Belen si è scopata tutti”. E no, Fabrizio Corona non ha toppato. Perdipiù Corona tende a scegliersi sempre le prede facili: Signorini era già parecchio divisivo, Belen conserva il record di hater da quando ha messo piede in televisione. E il gioco è fatto, anche stavolta.