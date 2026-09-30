Altro che industry plant, Battista spacca: un mocio, un mancato aborto e il prossimo missile del rap italiano

Ma chi è Battista, il nuovo rapper che ti spacca la testa? No, non perché parla di risse e violenza. E neanche perché il suo flow lesto e strettamente campano rischia di suonare fastidioso alle orecchie di chi non è partenopeo. Capiamoci: non si capisce un cazzo. Per fortuna nel reel pubblicato su Instagram, Battista ha scelto di inserire i sottotitoli al suo brano omonimo. Per questo, se si ha la pazienza di fermarsi un istante in più ad ascoltare (e leggere) si capisce subito che questo nuovo rapper di Castel Volturno può fare la differenza. Il fatto è che quella pazienza viene suscitata ancora prima che inizi la comprensione: ti viene subito voglia di smettere di scrollare; perché Battista ha una cosa che non tutti gli emergenti hanno: il carisma. Il suo sguardo che guarda la camera è così penetrante da non lasciare dubbi sulla verità che ti sta narrando. Non sono pochi quelli che lo ritengono un industry plant perché sin dalle prime battute era seguito da grossi nomi del rap e della cultura, la verità è che anche se fosse potremmo dire che, in questo caso, il gioco vale la candela. Lo capiremo tra qualche mese. Capiremo se Battista sarà un altro destinato a scomparire o avrà altro da lasciare alla musica italiana.

Nel panorama ormai saturo e spesso prevedibile della scena rap italiana, dove l’omologazione sembra l’unica valuta di scambio garantita, l’esordio di Battista arriva con una violenza inaspettata che ci desta tutti. Il suo primo capitolo discografico - prodotto da Matteo Parisi e mixato da Alfredo Maddaluno - mette in scena un vero e proprio atto di resistenza identitaria, un concept capace di incassare subito l’attenzione di pesi massimi del calibro di Marracash e Roberto Saviano. Al centro del brano non ci sono le solite retoriche sulla rivalsa sociale da centro commerciale. Battista è radicale. La narrazione affonda le radici in un trauma intimo: la storia del suo mancato aborto. Tutto ruota attorno a una diagnosi medica frettolosa che dava il futuro artista spacciato al 90% per una presunta patologia genetica. In un pezzo recitato interamente in un dialetto stretto, viscerale e privo di edulcorazioni, l'unica frase pronunciata in italiano standard è proprio la sentenza clinica del medico (“C’è una translucenza nucale notevole... il 90%”). Un espediente stilistico brutale che contrappone la freddezza burocratica delle cifre sanitarie con la scelta familiare, quasi sacrale, di non interrompere la gravidanza. L’italiano viene usato per creare questo contrasto tra l’algida società in camice bianco che parla di morte e il calore avvolgente di una famiglia del Sud che sceglie la vita. Praticamente a sentire Battista si rischia quasi si diventare antiabortisti. Il che è tutto dire.