La battuta dell'anno l’ha detta Max Angioni su Giuseppe Cruciani a “Roast in Peace” (Amazon Prime): “Dice di non essere né di destra, né di sinistra. Strano... per un coglione" Il meglio delle perculate

L’efficacia della battuta sta nel fatto che Angioni eleva il “coglione” a categoria politica a sé stante, dotata di una sua precisa appartenenza ideologica, stabilendo che se ti professi super partes stai mentendo. Come dire che Cruciani è un coglione sì, ma non un coglione semplice, un coglione “malformato”, che anziché collocarsi nella sua posizione naturale (a destra o a sinistra), rimane centrale, andando contro natura. Questa singola, minuscola battuta di Angioni è talmente giusta che non avrebbe bisogno di ulteriori spiegazioni e disamine. E la forza del colpo sta tutta nel contrasto con chi lo sferra. Max Angioni ha la classica faccia da bravo ragazzo e il tono quasi apologetico. Non sembra mai armato, ed è proprio così che ti azzera le difese: si avvicina sorridendo e ti stacca la testa prima che tu ti sia accorto del fendente.

C’è da dire che dall’altra parte della bara c’era il bersaglio perfetto. Giuseppe Cruciani si nutre da sempre dell’odio altrui, ci fa gli ascolti e ci campa le serate. Un attacco indignato o un’accusa di qualunquismo su di lui non funzionano mai, perché lui ci gode e (ancora) ci apre la puntata de La Zanzara il giorno dopo. L’unico modo per disarmarlo è togliergli l’aura del cattivo maestro e restituirgli la sagoma della caricatura pura. In poche parole: non prenderlo sul serio. Dettaglio che in molti non hanno ancora colto. Cruciani non fa politica, fa intrattenimento puro e Angioni con una semplice battuta ha disinnescato il meccanismo di indignazione che Cruciani avvia ogni volta che compare sullo schermo.

Angioni ci riesce piazzandogli prima il bollo in fronte in apertura, e poi demolendone l’estetica con una sequenza di immagini spietate. Di solito le battute sull’estetica risultano facili, deboli e scontate. Ma con un gancio così potente diventano il contorno perfetto: il “levriero afgano con i Carrera”. Il “professor Piton in Harry Potter e il prigioniero di San Patrignano”. “Andrea Pirlo col Fentanyl”. Poi Angioni chiude l’introduzione sul suo essere divisivo, perché per uno come Cruciani non c’è spazio per l’affetto: o lo odi o ti sta sul cazzo. E qui l’ego di Cruciani, che è settato per nutrirsi di odio, avrà goduto molto. Ma va bene lo stesso, bisogna essere compassionevoli: Cruciani è morto, ma ad ucciderlo è stato proprio Angioni, era giusto regalargli una gioia al suo funerale.

L’intervento è stato il migliore della serata, è chiaro ormai che non abbiamo più dubbi. Ma il gancio rimane il capolavoro. Perché uno come Cruciani non lo puoi sfottere come farebbero tutti: devi disinnescarlo, sgonfiarlo, privarlo di quello che è il suo superpotere, ossia l’odio che attira con singolare e rispettabile talento. Quale migliore immagine di quella del coglione disorientato? Più Max Angioni per tutti.

P.S.: È arrivato il momento di svelare un segreto: chi scrive non ha mai riso a una battuta di Angioni prima di questa. Questo “chapeau” vale doppio.