Dimenticatevi i morti di fica e Sorrentino: il “proiettile umano” è Sara Penelope Robin

Tempo addietro, tra chi la osservava dalle feritoie sempre della rete ho letto queste parole, che sono insieme carta d’identità, sia pure approssimativa, del suo valore e insieme custodiscono il timore che non se ne colga appieno il brillio: “A tutti quelli che si chiedono perché nessun regista o produttore l'ha ancora notata va detto che

lei invece è fantastica così: selvaggia, libera, consapevole e intelligente, dice e fa ‘il cazzo che le pare!’ Ne ho viste tante di attrici: nascere spontanee e autentiche, avere successo e poi diventare: snob, irritanti, tutte uguali, insipide formattate normalizzate e superficiali. Un esempio? Da ragazzina mi identificavo e mi piaceva tanto Sophie Marceau. Che invece nel 2025 è patetica e vomitevole, schifosamente la tipica parigina snob insopportabile e superficiale del cosiddetto ‘triangolo d'oro’ (Neuilly Auteuil Passy) ovvero 16e arr. A Sara auguro di rimanere come è e il meglio che si possa augurarle è di riuscire ad accumulare sufficientemente autonomia via mezzi economici per essere lei: ‘produttrice, autore e interprete’ di quel che vuole”.

Provo a tradurre: basterà a Sara, al suo dono, che so, una scrittura per il prossimo film, metti, del conterraneo Paolo Sorrentino, così da farne una succedanea, metti ancora, di una Celeste Dalla Porta, che mai potrà pervenire al medesimo carisma della nostra ragazza, Figlia del Fuoco, per dirla Gérard de Nerval e William Blake? Ancor meno sul set di Nanni Moretti, segnato dal moralismo pettinato da CAF radical chic estraneo del tutto in lei.



Dimenticavo, suscitando la sua reazione piccata, giorni fa, commentando proprio un video presente nei social, da Sara utilizzati come cosmodromo espressivo personale, ho scritto che, senza nulla togliere al suo talento, mi sembrava talvolta di avere davanti agli occhi una “tronista d’autore”, un pensiero che mi è stato suggerito dall’insopprimibile evidente bisogno di “sfondare”, di più, d’essere riconosciuta, sempre in nome delle proprie qualità, che S.P.R. manifesta in modo assoluto, costante e pervicace, quasi accompagnato, ora e sempre, da un’invettiva, un “capo di imputazione” da lei scagliato su chi, nell’oceano tranquillo della banalità, non si sia ancora reso conto dell’inestimabile diamante che porta nome Sara Penelope Robin.

In verità, non so davvero cosa si possa augurare sinceramente a una ragazza lucente e insieme in possesso delle armi della drammatizzazione, nonché dell’ironia profonda, propria del Regno del Sud, da Eduardo a Totò, dalle Quattro giornate di Napoli a Roberto De Simone e la NCCP. Chi, insomma, potrà davvero comprenderne il già menzionato talento, il valore, la cifra espressiva? Quel che è certo, nella sua battaglia, compreso il lavoro di un film destinato (se ho ben compreso al dominio di OnlyFans in via di lavorazione) nel quale Sara mostra frammenti di sé stessa, del proprio corpo come fossero incunaboli o magari dagherrotipi di un’opera assoluta a venire, mi torna in mente un racconto di Luigi Malerba intitolato “Testa d’argento”, dove il protagonista sogna sé stesso pronto a trasformarsi in proiettile umano, temperato in una sostanza d’acciaio inscalfibile, così da riuscire a penetrare la durezza, le durezze del mondo, ben oltre la “Scala di Mohs” che, per chi non ne fosse al corrente, risponde al criterio empirico per la valutazione della durezza dei materiali, determinando infine la qualità dei minerali: dal talco al diamante. Sara Penelope Robin, anche grazie al suo infranto interiore, che ne riassume perfino il tratto cristologico sia pure al femminile, risponde a quest’ultimo invincibile traguardo.

P.S: Si sappia che queste righe sono state scritte, nonostante la riluttanza iniziale del suo autore, timoroso di incorrere negli anatemi del soggetto di cui tratta, dopo una conversazione telefonica con l’amico Piero Chiambretti, che ha già avuto modo di apprezzare Sara nel suo “serraglio” spettacolare televisivo, rapito dall’aura teatrale e insieme erotica della nostra eroina.