“Tutto su quanto mi fa sesso Vannacci”. Sylvie Lubamba e il potere delle tette a Privé by MOW ed Escort Advisor: la somiglianza tra il generale e Balotelli, la sfida dei capezzoli e l'astinenza da masturbazione

Prima parlavamo delle varie fasi della tua vita. Hai passato più di tre anni in carcere. Come l'hai vissuto quel periodo da tutti i punti di vista?

Per una Sylvie Lubamba che è amante della libertà è stato un periodo tremendo, durissimo. Poi mi sono ritrovata con delle persone che sono diventate un po' la mia famiglia, il mio punto di riferimento.

E non c'è mai stato nessuna che ci ha provato?

Ci sono delle lesbiche dichiarate o delle lesbiche che lo diventano perché stanno tanti anni in carcere a contatto con le donne. Magari alcune una volta scarcerate ritornano dal marito e si dimenticano tutto. Quelle sono donne che, a differenza di me, hanno bisogno del contatto fisico, hanno bisogno di raggiungere l'orgasmo. Ma per me il dolore di stare in carcere superava qualsiasi tipo di voglia. Però ho cercato di reagire, mi sono iscritta a tutti i corsi possibili: cucito, il corso di teatro. L'ispettore di reparto mi ha proposto di lavorare in cucina e io pensavo che fosse un gesto per umiliarmi. Arriva la ragazza del mondo della tv, sbattiamola a lavorare in cucina. Invece poi ho scoperto che la cucina è il lavoro più ambito di tutte le detenute, perché è quello meglio retribuito.

Il momento più duro?

La notte è terribile, perché ti rendi conto di dove sei.

In carcere a Rebibbia però arriva papa Francesco.

Sì, mi bacia e mi lava i piedi. Ma ti rendi conto?

Farsi lavare i piedi dal Papa.

Sono stata scelta tra 250 detenute per la lavanda dei piedi. Sono passati nove anni e sono ancora incredula. Era la prima volta che un Papa entrava in una struttura carceraria femminile. Questo momento è andato in onda in mondovisione e in eurovisione. Mi hanno visto anche i miei parenti in Congo.

E i toy boy li hai mai avuti?

Sì, sono stata con un paio di ragazzi più piccoli di me, di 11, 12, 13 anni.

Per tanto tempo o una volta?

Con uno ho convissuto, era più piccolo di me di 11 anni. Io avevo 34 anni e lui 23.

E com'è stato?

Io mi sono trovata molto bene. Si notava la differenza. Io ero già molto donna.

Con Balotelli?

Ho avuto un unico incontro a Napoli dove abbiamo parlato, mi sono trovata bene nel dialogare con lui. C’è una cosa che non mi aspettavo: è molto simile al generale Vannacci. È uno che si rende disponibile per foto e autografi, deve venire proprio il buttafuori a toglierlo dalla folla.