La masterclass sul sesso di Malena a Privé by MOW ed Escort Advisor: “Occorre stimolare tutti i sensi. La posizione preferita? Missionario. E non mi piacciono gli aiutini…”

Posizione preferita?

La classica posizione del missionario perché mi piace essere travolta dal mio uomo e sentirlo tutto addosso, averlo su di me, con tutto il peso del suo corpo e tutto quanto.

L’uomo peloso oppure no?

Il giusto.

Depilato oppure no? Là sotto.

No. Totalmente depilato no. Assolutamente no.

Vuoi un po' di verità anche lì?

Beh, sì, anche lì ci vuole un po' di verità.

Luogo più strano dove hai fatto l'amore?

Ma in realtà sono ormai tutti luoghi canonici, non c'è più un luogo strano.

Ma uno che ti è rimasto nel cuore.

Ripeto, il dove non è importante.

Gli esperti di psichedelici dicono sempre che è una sempre una questione di set e di setting, quindi con chi sei e dove sei.

Però adesso che ci penso forse su una sedia, che è la cosa più semplice. Perché sei tu, lui, la sedia e basta. L’essenziale. Però io su di lui ovviamente. Io su di lui e il buio intorno. Il respiro, i rumori, le voci e basta. E tutto è magia.

E i sex toys?

MALENA: Proprio ultimamente ne parlavo: io ormai lo vedo come una cosa antica. Penso che ormai se n'è fatto così tanto uso, se n'è così tanto parlato, che ha scocciato pure quello. Cos’altro si devono inventare? Che altra forma? Io sono sempre fuggita dalle cose finte, ormai lo avete capito. Non mi piacciono. Non ho un buon approccio con tutto quello che è finto, perché non trasmette emozione, è come se ci fosse un'interruzione.