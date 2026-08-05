Delitto di Garlasco: Baldi e Palmegiani “fanno il loro”? Ha ragione Brindani: il problema sono gli altri

Il guaio vero, semmai, sta da un'altra parte. La distorsione che inquina il racconto di Garlasco è in chi osserva la storia dall'esterno sbandierando una finta terzietà. È qui che Brindani apre il fuoco su certo giornalismo e certa tv: "Quelli che non capisco – scrive ancora - e mi mandano ai pazzi, sono coloro che non hanno, o non dovrebbero avere, alcun interesse personale o professionale nella vicenda. Giornalisti come me, esperti di varie discipline, opinionisti, ex investigatori. Perché intestardirsi nella negazione al punto di arrampicarsi sugli specchi e rimediare figure barbine? È chiaro che taluni di questi personaggi difendono, più che Sempio, la propria storia e la propria carriera. C’è chi ha scritto libri, chi seguiva il caso nel 2007, chi ha guidato o partecipato alle indagini… Ma, non essendo parti in causa, in nessun caso il proprio passato dovrebbe costituire un ostacolo al ragionamento non pregiudiziale".

Ha ragione: siamo finiti per mettere in scena un assurdo in cui la difesa del proprio trascorso conta più delle evidenze. E, ancora peggio, più dei dubbi. "Come si fa – conclude Brindani - a negare che l’impronta a V assomigli maledettamente alla suola delle Lacoste di Stasi? Come si fa a negare che il brik nella spazzatura è diverso da quelli nel frigorifero? Come si fa a negare che la foto del 3 ottobre mostra una spazzatura diversa dalla foto del 5 dicembre? Come si fa a negare che nella sentenza di Cassazione ci sono errori marchiani, vere e proprie bufale, come le ha definite Cedrangolo?"