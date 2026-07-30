Bimba morta a Bordighera: la madre accusa il compagno, ma i testimoni la smentiscono (con racconti devastanti)

Una versione che non convince assolutamente l’opinione pubblica ma neppure gli inquirenti per tutta una serie di motivi, alcuni dei quali rispondono alla logica e al buonsenso ancora prima che alle dichiarazioni di almeno quattro testimoni. In primis a suscitare sgomento e dolore sono proprio quelle risultanze autoptiche che purtroppo ci restituiscono un quadro agghiacciante sui lividi, sulle ecchimosi e sullo stato di denutrizione e deperimento di cui Beatrice era vittima e la domanda viene spontanea. Come può una madre non accorgersi del fatto che la propria figlioletta di due anni subisca ripetutamente e continuativamente violenze e maltrattamenti fisici e psicologici da parte del proprio compagno e decidere di rimanere inerte se non addirittura di coprirlo rendendosi complice?

E in secondo luogo non possono essere certo trascurate le dichiarazioni delle due sorelline di sette e nove anni che agli inquirenti hanno raccontato per filo e per segno cosa succedeva fra quelle maledette mura domestiche e cosa è successo quella domenica quando la loro madre non solo era presente ma si è rifiutata di chiamare i soccorsi che avrebbero potuto salvare la bimba se allertati tempestivamente. Come ha riferito Alberto Lari, il procuratore capo di Imperia, le piccole hanno raccontato che Beatrice veniva picchiata selvaggiamente dalla coppia solo perché piangeva di notte ed era continuamente oggetto di “schiaffi, calci, pugni, pedate, frustate con fili elettrici, con la cintura, sbattuta contro muri, finestra, a terra”. La descrizione di un vero e proprio inferno dalla voce di due bimbe che ora si trovano in una comunità protetta in attesa che il tribunale dei minori valuti se sia idoneo l’affido alla famiglia del padre che ne ha fatto richiesta. E a confermare che quel giorno Beatrice stava male ci sono anche due testimoni adulti che si trovavano a cena a casa di Iannuzzi. Entrambi raccontano di aver sollecitato la coppia a portare la bimba in ospedale o a chiamare un ambulanza sostenendo di aver ricevuto un dinego perché la madre temeva che i nonni paterni, venuti a conoscenza dell’accaduto, avrebbero potuto toglierle Beatrice. Due testimoni adulti che, sentiti separatamente, hanno fornito la stessa versione dei fatti che, insieme a quella delle due sorelline, inchioda la Aiello e Iannuzzi alle loro pesanti responsabilità.