Enoe Bonfanti ci ha lasciati senza sapere il mio nome, ma con una diagnosi ben precisa del marito Vittorio Feltri

(un piccolo estratto dell’intervista che realizzai, tempo fa, per Dissipatio, di Sebastiano Caputo)

“Poi insomma, a me le donne piacciono molto, ma non mi ricordo perché. Diciamo che in gioventù ne ho scopate un esercito. Non mi ricordo neanche più i nomi (ride). Poi il calcio lo seguo, certo, però trovo sia molto meglio passare del tempo con una donna piuttosto che andare allo stadio. Concordi?”

Naturalmente! Però si dice anche che le donne siano meno pericolose nell’amicizia che nell’amore.

Sì, verissimo.

Perché?

Perché l’amore è un genere di consumo, e si consuma in fretta. Sai, la convivenza… dopo un anno non ne puoi più. Questo vale anche per le donne. Anzi, sono forse proprio loro che si rompono le palle per prime, e allora iniziano a romperle a te (…). Poi va beh, io sono sposato da cinquantasette anni e voglio bene a mia moglie, però quello che è l’amore intenso in senso classico, quello che ti fa palpitare, ovviamente, beh… non palpito più. Ci mancherebbe che a ottant’anni palpitassi ancora. E’ un genere deperibile, l’amore.

Si dice che sia unico l’errore che ci inganna tutti, qual è?

Pensare all’amore come a una cosa definitiva. (si accende la sigaretta)