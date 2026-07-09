Da “se l’è messa da solo” alla “bomba d’amore” di Vittorio Feltri, e poi le parole del direttore Rai Corsini: c’è la fila per abbattere il nemico pubblico Ranucci

Non è un bello spettacolo vedere un direttore della Rai, in particolare quello dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, scaricare malamente un conduttore - uno a caso, Sigfrido Ranucci - dopo che a questo è stata messa una bomba nell'auto in cui poteva esserci anche la figlia. Ma non è nemmeno un bello spettacolo leggere i commenti di chi scrive che quella a Ranucci è stata "una bomba d'amore" - vedi Vittorio Feltri su il Foglio, il quale poi aggiunge pure che Ranucci gli sta "sulle balle" - oppure che non sia da escludere che se la sia messa da sola, la bomba, Ranucci. Basterebbe leggere le carte per cambiare idea, ma ecco, questo è un altro discorso e forse richiede troppa fatica per i vari Facci e compagnia cantante che si sono attivati per abbattere il nemico e collega Ranucci. Ma torniamo sulle parole del direttore dell'approfondimento Rai che ieri sera è stato intercettato dal Corriere a Montecitorio all'entrata di un convegno e dopo.

È la prima pagina del Corriere di oggi. Di bombe finte che fanno saltare in aria automobili per davvero, diciamo che non se ne sono mai viste. Poi, che parte dovrebbe essere Ranucci? Forse il mandante, come scrive certa stampa? Vabbè, forse è solo un dettaglio che su quell’auto poteva esserci anche sua figlia. Infatti poi a Corsini Ranucci chiede una smentita. Ma sono le solite parole estrapolate fuori contesto, no? Però il “Report si fa con o senza Ranucci” è abbastanza chiaro. Pure il “se avessero utilizzato il metodo Report per questa storia Ranucci sarebbe già al gabbio”. Continua Corsini sul fatto che Report andrà avanti "con o senza Ranucci, magari può condurlo Giorgio Mottola o un altro giornalista della redazione". Un bel direttore, Corsini. Meglio scaricarlo, il pessimo Ranucci, no? Frequenta gentaglia, ha amici faccendieri come Lavitola che oggi è accusato di essere il mandante. "Dovrebbe esistere un limite anche tra fonte e cronista, per non superare un confine pericoloso". Tutto sommato se l’è cercata, Ranucci, e si è fatto manipolare dalla sua fonte numero uno.