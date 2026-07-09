[VIDEO] Delitto di Garlasco: Andrea Sempio indossava scarpe a punta (e pianta stretta)? Bastava leggere cosa scriveva Andreas sul forum dei seduttori. Intanto Cedrangolo da Brindisi…

Solo che, mentre si insiste su fotografie, vecchi forum, misure al millimetro e “radiografie”, la radiografia vera andata in scena ieri sera a Zona Bianca è passata quasi inosservata. L’ha fatta Oscar Cedrangolo, intervistato proprio da Giuseppe Brindisi. E è stata una radiografia al sistema che c’era e che, forse, dopo Garlasco non potrà essere più lo stesso. L’ex PG della Cassazione che nel 2015 provò a fermare la condanna a sedici anni di Alberto Stasi non ci sta a passare per l’eroe solitario. Quando gli si parla di coraggio, devia il colpo: “Non si tratta di coraggio intellettuale, civile o professionale, ma puramente e semplicemente di personale esigenza di fare al meglio possibile il proprio lavoro”. C’è tutta la dignità di chi rifiuta il podio, una lezione psicologica a un’epoca che continua a cercarlo (il podio come i pulpiti) e insiste nel vivere di personalismi.

Il cuore del ragionamento? Sempre lo stesso: la pressione della comunità e il mostro della narrazione pubblica. “In queste aule non si giudicano gli imputati – aveva detto nella sua requisitoria - ma si giudicano le sentenze”. Quasi una premessa “per tentare di limitare quella perniciosa forma di spettacolarizzazione che spesso purtroppo investe alcune vicende processuali. Le investe, le mercifica, le sconvolge”. Dal punto di vista sociologico, l’intervista mandata in onda ieri sera da Zona Bianca è l'analisi perfetta di come il "sentimento popolare" – spesso alimentato dalla TV – finisca per inquinare la serenità. Delle persone. E quindi anche dei giudici. Si cerca il colpevole o l’innocente a furor di popolo. E “fanculo” alla logica. Per Cedrangolo, invece, la logica s’era inceppata sul primo dubbio: l'idea che Alberto Stasi avesse voluto simulare un incidente domestico? “Una solenne bufala, un vero e proprio travisamento processuale”. L'ex magistrato, però, ci tiene a ribadire che non cerca visibilità o rivincite. Ma, adesso che il tempo gli ha dato ragione, sente comunque solo il peso di una giustizia che ha fretta di chiudere i conti con l'ansia collettiva: “Amarezza per una detenzione in realtà provocata da una decisione non adeguatamente motivata”. Sì, è il giudizio sereno e severo di chi ha saputo guardare oltre il volere della "compagnia" e della piazza.