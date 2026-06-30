Delitto di Garlasco: ok il video di Cassese, ma il PM Civardi è un blastatore? Si ride per non piangere, ma tra le righe c’è molto di più

Ora, fermarsi all'episodio di Cassese è riduttivo. Comodo, persino. Se da un lato la tentazione immediata è quella di liquidare la faccenda con una risata liberatoria o, al contrario, con lo sconforto per la caratura istituzionale di certi personaggi, il vero nocciolo della questione è altrove. Non risiede semplicemente nel piglio tagliente del magistrato durante un interrogatorio, bensì nell'intero impianto della sua informativa di chiusura indagini. Un capolavoro di demolizione metodologica. Tra le righe di quel documento emerge un quadro ben più strutturato, dove la pungente e chirurgica ironia di Civardi si fa strumento di pura dissezione scientifica. Una ferma e sistematica critica che mette sotto accusa l'operato, le omissioni e i voli pindarici di quanti lo hanno preceduto nella gestione dei complessi nodi investigativi legati all'omicidio di Chiara Poggi.

Insomma, Civardi non fa sconti. A nessuno proprio. Con tanto di avverbi che rischiano di diventare leggendari. E, anzi, lascia intendere che non finirà tutto con una richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Mette sotto una luce impietosa i passaggi a vuoto del 2007 e, soprattutto, la successiva gestione del 2017. Una fitta serie di anomalie. Si parte dal mancato recupero dei fascicoli originari dagli archivi giudiziari – perdersi le carte, un classico – per arrivare all'acquisizione di documentazione difensiva la cui provenienza formale non risulta tracciata nei registri. Il magistrato punta il dito contro l'atteggiamento degli inquirenti dell'epoca, colpevoli di non aver approfondito le modalità di raccolta del DNA del nuovo indagato o di non aver disposto verifiche scientifiche autonome e rigorose secondo i dettami del codice di rito. Niente. Il vuoto. La critica si fa ancora più stringente quando entra nel merito delle consulenze tecniche e delle perizie genetiche sul DNA, in particolare verso le conclusioni del professor De Stefano. Civardi evidenzia come le dichiarazioni rese nel 2017 siano state clamorosamente smentite dai successivi accertamenti peritali del 2025, smascherando l'ambiguità legata ai volumi di materiale genetico utilizzato, impropriamente considerati come semplici repliche anziché come risultanze indipendenti e quindi idonee a un confronto oggettivo.