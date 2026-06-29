La cronaca di MOW è anche su YouTube. “La nera col casco” comincia a tutta con “Garlascheide” e l'avvocato Aldrovandi che annuncia guerra a diffamatori e haters (e prefazioni)

Non solo Garlasco dunque, ma quello che attorno all'omicidio di Chiara Poggi si è ipertroficamente sviluppato. In particolare un fenomeno a dir poco peculiare, delle vere e proprie tifoserie schierato per l'uno o l'altro indagato: i Pro-Stasi contro i Pro-Sempio, due curve dello stadio di Garlasco, ognuno con le proprie convinzioni, i propri riferimenti e i propri giornalisti. Un meccanismo sempre più esacerbato con il procedere dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, e spesso sfociato in insulti social, diffamazioni e addirittura minnace. Ne ha parlato, durante “La nera col casco”, l'avvocato Aldrovandi, riferendosi a detrattori “anche a volte sobillati da avvelenatori di pozzi”. Ma, secondo quanto rivelato durante la puntata, il team difensivo di Alberto Stasi è pronto a difendersi per vie legali: “La prescrizione per le diffamazioni è di 5 anni. Noi agiremo con i dovuti tempi nei confronti di tutti i coloro che, dopo la sentenza definitiva di assoluzione di Alberto Stasi relativa al materiale p*do perché 'il fatto non sussiste', hanno continuato a sostenere la presenza di quel materiale nel suo pc”. Il riferimento, provocato dal conduttore Pieroni, è anche a una nota prefazione, quella del libro dell'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, in cui in un passaggio fa riferimento proprio a un video p*dopornografico.

Un caso che, mentre la Procura di Pavia continua a muoversi nei confronti di Andrea Sempio, non smette di produrre nuovi fronti, nuove schermaglie, nuovi capitoli (e prefazioni). Garlasco, ormai, non è più solo un caso giudiziario: è uno specchio. E “La nera col casco” parte proprio da lì, in sella, a visiera alzata, per raccontarlo senza paura di guardarci dentro.